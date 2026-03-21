Cobán Imperial y Mixco igualaron 1 a 1

Cerrado empate 1-1 entre Cobán I. y Mixco en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi, por la fecha 15 del Clausura.

Fue gracias a un gol convertido por Luis De León en el minuto 22 del primer tiempo que Cobán Imperial logró adelantarse en el marcador, pero Mixco igualó el encuentro al ejecutar Esteban Garcia un gol en el minuto 10 de la segunda mitad.

Esteban Garcia se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Mixco metió 1 gol.

Otro jugador fundamental en la defensa fue Luis De León. El zaguero de Cobán Imperial fue importante por anotar 1 gol.

El director técnico de Cobán I., Martín García, planteó una estrategia 4-5-1 con Tomás Casas en el arco; Luis De León, Carlos Flores, Marcos Acosta y Eduardo Soto en la línea defensiva; Marco Rivas, Ángel Cabrera, Bryan Lemus, Janderson Pereira y Steven Paredes en el medio; y Uri Amaral en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Fabricio Benítez se pararon con un esquema 4-5-1 con Kevin Moscoso bajo los tres palos; Diego Marroquín, Manuel Moreno, Nixson Flores y Jeshua Urizar en defensa; Christian Ojeda, Óscar González, Edilson Reyes, Esteban Garcia y Jefrey Segura en la mitad de cancha; y Nicolás Martínez en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi fue Stib Morales Ordóñez.

Cobán I. visitará a Mictlán en la próxima jornada. Por el lado de Mixco jugará de local frente a Antigua GFC.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 26 puntos y primero en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 23 unidades y ocupa el cuarto lugar en el torneo.

Cambios en Cobán Imperial

45′ 2T – Salió Bryan Lemus por Diego Chen

61′ 2T – Salieron Marco Rivas por Byron Leal y Ángel Cabrera por Oscar Mejía

68′ 2T – Salió Steven Paredes por Juan Carlos Winter

73′ 2T – Salió Luis De León por Anthony López

Amonestados en Cobán Imperial:

14′ 1T Janderson Pereira y 17′ 1T Bryan Lemus

Cambios en Mixco

35′ 1T – Salió Diego Marroquín por José Bolaños

57′ 2T – Salió Jefrey Segura por Yonathan Pozuelos

66′ 2T – Salió Edilson Reyes por Jonathan Márquez

78′ 2T – Salió Esteban Garcia por Eliser Quiñones

Amonestado en Mixco:

42′ 2T Kevin Moscoso

Expulsados en Mixco: