Xelajú MC vence 1-0 en su visita a Cobán Imperial con un penal en el tiempo añadido

Xelajú MC venció 1-0 a Cobán Imperial en el estadio Verapaz, por la jornada 19 del Torneo Apertura 2026. El gol llegó en el tiempo añadido, desde el punto penal, y rompió un partido que hasta entonces seguía sin goles.

El árbitro Cristhofer Corado señaló la falta de Thales Moreira sobre Steven Cárdenas al minuto 93 y amonestó al defensor cobanero. La jugada se revisó en el FVS y el penal se confirmó al 97.

Al 99, Cárdenas se encargó de cobrarlo. Disparó con potencia, venció al portero Tomás Casas y puso el 0-1 definitivo. El gol tuvo un matiz especial, porque Casas ya le había atajado un remate al propio Cárdenas al minuto 71.

Hasta ese momento, el encuentro había sido de pocas llegadas. Cobán tomó la iniciativa al inicio, con ataques por las bandas y un tiro de Janderson Pereira que se fue alto al 8. Xelajú tuvo la opción más clara de la primera mitad, un mano a mano de Diego Casas que ganó el arquero cobanero al 10.

Un cierre con tensión

El segundo tiempo mantuvo el ritmo del primero, con pocas variantes en ataque. Cobán adelantó líneas y reforzó su presencia con el ingreso de Michael Moreira, mientras Xelajú esperó para apostar al contragolpe. Tomás Casas tuvo su momento más destacado al 71, con una doble atajada ante Diego Casas y Steven Cárdenas.

El final fue el tramo más intenso. Al 80, el cuerpo técnico de Cobán pidió revisar una posible expulsión en Xelajú, y el árbitro Corado concluyó que Yilton Díaz no había agredido a Thales Moreira.

Al 89, Xelajú reclamó una posible roja para Eduardo Soto, y la revisión se retrasó por una discusión entre jugadores de ambos equipos. Al 92, el árbitro descartó la expulsión.

Cómo queda la tabla

Con la victoria, Xelajú llega a 31 puntos. Cobán se queda con 25 y no pudo sumar en su estadio, en una jornada en la que ambos equipos buscaban meterse en la zona alta, con tres jornadas por delante antes del cierre de la fase de clasificación.