Video: así fueron los golazos con los que Comunicaciones venció 2-0 a Marquense

Comunicaciones venció 2-0 a Marquense este sábado, con dos goles de gran factura. Uno fue un zurdazo al ángulo y el otro, un disparo desde la mitad de la cancha que sorprendió al portero.

El primero llegó al minuto 24. Dewinder Bradley dio el pase y Paolo Dantaz definió con la zurda, con un disparo que se clavó en el ángulo y que el portero Gustavo Gutiérrez no pudo alcanzar. Dantaz ya había probado antes con un tiro libre al 21, que Gutiérrez apenas logró rechazar.

El gol tuvo un sabor especial para el autor, porque fue ante Marquense, un club en el que jugó. Fue el que puso a los cremas arriba y les dio tranquilidad en el primer tiempo.

⚽ ¡Golazo de Comunicaciones! Paolo Dantaz abre el marcador y pone el 0-1 ante Marquense. #LNFGEnFOX https://t.co/CsBFas1CZA — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) November 8, 2026

El segundo gol fue todavía más llamativo. Al minuto 70, Nelso García vio adelantado a Gutiérrez, que estaba lejos de su área, y probó con un disparo desde el centro del campo. El balón entró sin que el portero pudiera pararse bien, y selló el 0-2 definitivo en el Marquesa de la Ensenada.

Con dos partidos por jugarse este domingo, el gol de García es candidato a mejor gol de la jornada 19. Todavía hay que ver si alguien lo supera en lo que queda de fecha, pero por su dificultad y por lo inesperado, tiene muchas opciones de quedarse con ese reconocimiento.