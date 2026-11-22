Cobán Imperial venció 2-0 a San Pedro en el estadio José Ángel Rossi, por la jornada 21 del Apertura 2026. Los príncipes azules, que venían de dos derrotas seguidas, jugaron con insistencia y no dejaron de buscar el arco de los gallos.

El local tomó la iniciativa desde el inicio. Luis de León envió el primer centro al minuto 3, que Vander Cruz rechazó, y al 16 Janderson Pereira estuvo a nada de rematar otro servicio suyo. Al 19, Uri Amaral mandó un centro para Pereira, pero un defensor le ganó el balón antes de que pudiera definir.

La mejor ocasión de la primera mitad llegó al 21. Un centro de Julio Sandoval se fue cerrando y se estrelló en el travesaño de San Pedro. Dos minutos después, Pereira cabeceó y Vander Cruz controló el balón en dos tiempos, en una media hora en la que el equipo visitante se defendía con orden.

Amaral abrió y Pereira liquidó

San Pedro se sacudió la presión inicial al minuto 9 y emparejó el partido, aunque el juego perdió ritmo por las constantes faltas. Los gallos tuvieron su primera llegada al 42, con un remate de Emerson García que atrapó Tomás Casas, y al 45 volvieron a probar con un tiro libre que el portero rechazó.

Justo antes del descanso, William Amaya envió un centro y Uri Amaral remató desde el centro del área para el 1-0. En el segundo tiempo, San Pedro cambió a dos jugadores y salió con propuesta ofensiva, pero Vander Cruz tuvo que lucirse al 52 ante un tiro de larga distancia de Amaya.

El segundo llegó al 69. Pereira aprovechó un error en la salida de David Álvarez y venció a Vander Cruz para el 2-0, que prácticamente liquidó el partido. El juego se volvió de ida y vuelta, con Cobán buscando ampliar y San Pedro intentando el descuento, mientras Casas y Thales Moreira veían la amarilla al 75 y al 71.

Lo que deja el triunfo

Con los tres puntos, Cobán llegó a 28 y quedó a uno de San Pedro, que es sexto con 29. A los Príncipes Azules les queda una jornada por jugar, en la que pueden llegar a 31, y necesitan ganarla y que San Pedro no sume. El resultado corta la racha de dos derrotas del equipo y lo mantiene en la lucha por el último boleto a la fase final.