Fútbol Nacional
Cobán sorprende a Marquense con una remontada y vence 3-1 en la jornada 16
Los príncipes azules fueron por detrás en el marcador tras el gol de Carlos Santos pero remontaron con goles de Janderson Pereira, Uri Amaral y Juan Winter para llevarse los tres puntos en el estadio David Cordón Hichos.
Uri Amaral celebra el gol que puso el 2-1 de Cobán Imperial ante Marquense en el estadio Verapaz por la jornada 16 del Torneo Apertura 2026. (Foto Prensa Libre: Cobán Imperial).
Cobán Imperial protagonizó una remontada importante este domingo. Los príncipes azules vencieron 3-1 a Marquense en la jornada 16 del Apertura 2026 en un partido muy disputado donde los cobaneros sufrieron el gol visitante pero reaccionaron con carácter para darle la vuelta al marcador en los últimos minutos.
El primer tiempo fue muy parejo sin un claro dominador. Ambos equipos generaron llegadas peligrosas con cabezazos de Ochaeta y Gordillo para Marquense y opciones de Moreira y De León para Cobán pero ninguno pudo abrir el marcador en una primera mitad donde el orden defensivo de los Leones fue clave.
Al minuto 65 llegó el primer gol del partido. Erick Sánchez se hizo un espacio y mandó un centro raso para Carlos Santos quien remató solo y abrió el marcador para Marquense en lo que parecía encaminar la victoria de los Leones en el estadio Verapaz.
Cobán reaccionó con carácter
Cobán encontró el empate desde el punto penal al minuto 78. Janderson Pereira cobró con gran precisión para vencer a Gustavo Gutiérrez tras una falta confirmada por el FVS en lo que fue el gol que devolvió la esperanza a los Príncipes Azules.
Al minuto 87 Uri Amaral recibió un balón dentro del área y definió de cabeza para poner el 2-1 en un tanto que fue revisado por el FVS y confirmado por el árbitro Walter López. Y al minuto 92 Juan Carlos Winter remató cruzado tras una gran asistencia de Steven Paredes para sentenciar el 3-1 definitivo.
Con esta victoria Cobán suma tres puntos muy importantes en la segunda vuelta del Apertura 2026 y sigue su recuperación en el torneo. Marquense por su parte sufre una derrota que frena su buen momento en el campeonato chapín tras haber encadenado victorias en las jornadas anteriores.