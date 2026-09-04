Comunicaciones busca reaccionar ante Mixco, pero no podrá contar con uno de sus capitanes

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Comunicaciones busca reaccionar ante Mixco, pero no podrá contar con uno de sus capitanes

El conjunto crema llegará al Estadio Santo Domingo de Guzmán tras una semana complicada, luego de perder el Clásico 338 ante Municipal y quedar ubicado en la novena posición de la tabla con siete puntos.

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AME3143. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 29/08/2026.- Stheven Robles (d) de Comunicaciones disputa el balón con Jonathan Franco de Municipal este sábado, en un partido de la Liga Nacional de Guatemala entre Comunicaciones y Municipal en el estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala. EFE/ Fernando Ruiz

Comunicaciones visita a Mixco con una baja sensible tras una semana marcada por la salida del “Fantasma” Figueroa.(Foto Prensa Libre: EFE).

Comunicaciones se enfrentará este sábado al Deportivo Mixco por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. El conjunto crema llegará como visitante al Estadio Santo Domingo de Guzmán, luego de una semana turbulenta en la que perdió el Clásico 338 frente a su archirrival Municipal como local.

La derrota provocó que días después la directiva decidiera separar del cargo al estratega chileno Marco Antonio Figueroa. El entrenador dejó al equipo en la novena posición de la tabla con siete puntos.

Comunicaciones llega a este encuentro con la obligación de sumar puntos y alejarse de la zona baja, donde ha caído tras dos derrotas consecutivas. Por su parte, el conjunto chicharronero buscará hacerse fuerte en casa y conseguir un triunfo que le permita mantenerse en puestos de clasificación.

El encuentro promete ser intenso entre los dirigidos por Fabricio Benítez y los de Kevin García, quien estará de manera interina en el banquillo crema. Para este duelo, en el que el conjunto albo necesita sumar tres puntos para escalar posiciones, Comunicaciones no podrá contar con una de sus figuras y capitán, Stheven Robles.

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El mediocampista se perderá el encuentro por acumulación de tarjetas amarillas. En el pasado clásico recibió su cuarta amonestación del campeonato en seis jornadas, por lo que no estará a disposición del cuerpo técnico.

Robles recibió su primera tarjeta amarilla en la jornada inaugural ante Suchitepéquez. También fue amonestado en la segunda fecha frente a San Pedro. No recibió tarjetas en las jornadas tres y cuatro, pero volvió a ser amonestado en la quinta fecha contra Antigua GFC y en la sexta frente a Municipal.

Con esta cuarta amonestación, el capitán crema deberá cumplir un partido de suspensión. De momento, es el primer jugador del campeonato sancionado por acumulación de tarjetas amarillas. El encuentro entre Deportivo Mixco y Comunicaciones se disputará este sábado a las 15 horas en el Estadio Santo Domingo de Guzmán.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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