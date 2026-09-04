Liga Nacional: así se jugará la jornada 7 del Apertura 2026, con Municipal defendiendo el liderato

La jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala se disputará del viernes 4 al domingo 6 de septiembre, con seis encuentros programados en diferentes escenarios del país.

La fecha comenzará este viernes en el Estadio Pensativo, cuando Antigua GFC reciba a Aurora FC a las 19 horas. El conjunto colonial, que sufrió su primera derrota del certamen en la jornada anterior, buscará volver al triunfo frente al cuadro aurinegro, que intentará mantener su buen momento y ganar como visitante.

La jornada continuará el sábado en el Estadio Santo Domingo de Guzmán. A las 15 horas, Deportivo Mixco recibirá a Comunicaciones, que se quedó sin director técnico durante la semana tras la salida de Marco Antonio "El Fantasma" Figueroa. De manera interina, Kevin García estará al frente del banquillo crema y buscará un triunfo en un torneo en el que el club no ha cumplido con sus expectativas. El cuadro mixqueño intentará mantener su fortaleza como local y sumar tres puntos.

La actividad sabatina seguirá en el Estadio Santa Lucía, donde Malacateco buscará su segunda victoria del campeonato. Enfrente tendrá a Suchitepéquez, equipo que confirmó a Manuel Castañeda como entrenador y que también intentará conseguir su segundo triunfo del certamen. El encuentro se disputará a las 19 horas.

La jornada del sábado cerrará con el duelo entre Marquense y Xelajú MC, en una nueva edición del Clásico de Occidente. El partido se jugará en el Estadio Marquesa de la Ensenada a las 21 horas. Los leones buscarán extender su racha de tres victorias consecutivas, mientras que los superchivos intentarán sumar como visitantes para escalar posiciones en la tabla.

El domingo se disputarán los dos encuentros restantes de la jornada. A las 13 horas, en el Estadio José Ángel Rossi, Cobán Imperial, que busca salir del fondo de la clasificación, recibirá a Guastatoya. El conjunto cobanero buscará evitar otro tropiezo ante su afición, mientras que los pecho amarillo intentarán volver al triunfo y sumar puntos.

La jornada finalizará en el Estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol", cuando Municipal, líder del campeonato, reciba a San Pedro. Los gallos han destacado en el torneo con un rendimiento que les ha permitido ubicarse en los primeros puestos de la clasificación. El encuentro se disputará a las 17 horas. Los rojos buscarán mantenerse en la cima de la tabla, mientras que el conjunto sampedrano intentará sorprender al líder.