Suchitepéquez toma una decisión con Manuel Castañeda tras conseguir su primera victoria del Apertura 2026

El Club Deportivo Suchitepéquez anunció que el estratega guatemalteco Manuel Castañeda asumirá la dirección técnica del conjunto venado por lo que resta del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala.

Castañeda se desempeñaba como entrenador interino desde la salida de Héctor Altamirano, quien fue destituido tras la cuarta jornada del campeonato debido a los malos resultados del equipo. Desde entonces, el técnico nacional tomó las riendas del equipo y dirigió los últimos dos partidos de los mazatecos.

Bajo su mando, Suchitepéquez perdió 3-2 ante Aurora FC, pero después consiguió su primera victoria de la temporada al imponerse por 3-2 a Cobán Imperial.

El regreso del cuadro venado a la máxima categoría del futbol guatemalteco, luego de ocho años de ausencia, no ha sido sencillo. Durante las primeras jornadas, el equipo tuvo dificultades para sumar puntos y permaneció en los últimos puestos de la tabla. Sin embargo, el reciente triunfo permitió a los venados abandonar el último lugar de la clasificación.

Con la confirmación de Manuel Castañeda como entrenador titular, la institución espera dar continuidad al proyecto deportivo y escalar posiciones en la tabla general del torneo.

El club dio a conocer la noticia en sus redes sociales oficiales mediante un comunicado en el que la directiva expresó su confianza en el estratega nacional.

“Nos complace anunciar que el estratega nacional Manuel Castañeda asumirá oficialmente la dirección técnica de nuestra categoría mayor, un nombramiento que responde puntualmente al perfil idóneo de liderazgo, capacidad y rigor táctico que nuestro club necesita para esta nueva etapa.

Esta decisión representa un acto de identidad, orgullo y profunda fe en el talento de nuestro departamento. El profesor Castañeda no solo conoce la historia, los colores y los valores de nuestra institución, sino que reúne las credenciales técnicas, la disciplina y la convicción inquebrantable por el trabajo honesto y el desarrollo integral de nuestras canteras.

Nadie mejor que un profesional de nuestra propia casa, con la experiencia, el rigor metodológico y la capacidad de gestión que exige la alta competencia, para entender el latido de este escudo y guiarnos hacia la consecución de nuestros objetivos deportivos.

Hoy, más que nunca, el destino de nuestro club se escribe con liderazgo local y visión profesional. Este es el momento en que nuestra fiel afición debe unirse en un solo grito de apoyo. Apoyemos al talento de nuestra tierra, llenemos nuestro estadio y caminemos juntos: afición, cuerpo técnico, jugadores y junta directiva. ¡Vamos con todo, equipo!”, expresó el comunicado oficial.

Con Castañeda ratificado en el banquillo, el conjunto mazateco visitará a Malacateco en un partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. Los venados buscarán su segunda victoria del campeonato y alejarse de los últimos puestos de la tabla.