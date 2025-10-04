Comunicaciones cayó frente a Mixco 1-0 con un gol agónico de Gabriel Arce

En la fecha 13 del Apertura, el apretado choque entre Comunicaciones y Mixco, disputado en el Estadio Cementos Progreso, finalizó con la derrota del conjunto anfitrión por 1 a 0. Con gol de Gabriel Arce, en el minuto 47 del segundo tiempo, Mixco definió el destino del encuentro.

El protagonismo de Gabriel Arce lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Mixco mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Nixson Flores también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Mixco fue importante .

El entrenador de Comunicaciones, Iván Sopegno, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Fredy Pérez en el arco; José Gálvez, Walter García, Ernesto Monreal y Rafael Morales en la línea defensiva; José Corena, Karel Espino, Lynner García y Axel De La Cruz en el medio; y Brian Martínez y Juan Blanco en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Fabricio Benítez se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Kevin Moscoso bajo los tres palos; Nixson Flores, Diego Méndez, Jorge Sotomayor y Jeshua Urizar en defensa; Christian Ojeda, Óscar González, Esnaydi Zúñiga y Yonathan Pozuelos en la mitad de cancha; y Nicolás Martínez y Adrián Cifuentes en la delantera.

El partido en el Estadio Cementos Progreso fue dirigido por el árbitro Sergio Reyna Möller.

Por la próxima fecha, Comunicaciones visitará a Guastatoya. Por otro lado, Mixco visitará a Achuapa.

El local está en el décimo puesto con 11 puntos, mientras que el visitante llegó a 26 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo.

Cambios en Comunicaciones

59′ 2T – Salió Juan Blanco por Andersson Ortiz

80′ 2T – Salió Axel De La Cruz por Erick González

Amonestados en Comunicaciones:

1′ 1T Lynner García y 44′ 2T Karel Espino

Cambios en Mixco

45′ 2T – Salieron Esnaydi Zúñiga por José Bolaños y Adrián Cifuentes por Kennedy Rocha

69′ 2T – Salieron Christian Ojeda por Gabriel Arce y Yonathan Pozuelos por Esteban Garcia

95′ 2T – Salió José Bolaños por Jeremy Chinchilla

Amonestados en Mixco: