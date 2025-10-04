Comunicaciones cayó frente a Mixco 1-0 con un gol agónico de Gabriel Arce

El protagonismo de Gabriel Arce lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Mixco mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.
Nixson Flores también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Mixco fue importante .
El entrenador de Comunicaciones, Iván Sopegno, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Fredy Pérez en el arco; José Gálvez, Walter García, Ernesto Monreal y Rafael Morales en la línea defensiva; José Corena, Karel Espino, Lynner García y Axel De La Cruz en el medio; y Brian Martínez y Juan Blanco en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Fabricio Benítez se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Kevin Moscoso bajo los tres palos; Nixson Flores, Diego Méndez, Jorge Sotomayor y Jeshua Urizar en defensa; Christian Ojeda, Óscar González, Esnaydi Zúñiga y Yonathan Pozuelos en la mitad de cancha; y Nicolás Martínez y Adrián Cifuentes en la delantera.
El partido en el Estadio Cementos Progreso fue dirigido por el árbitro Sergio Reyna Möller.
Por la próxima fecha, Comunicaciones visitará a Guastatoya. Por otro lado, Mixco visitará a Achuapa.
El local está en el décimo puesto con 11 puntos, mientras que el visitante llegó a 26 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo.
Cambios en Comunicaciones
- 59′ 2T – Salió Juan Blanco por Andersson Ortiz
- 80′ 2T – Salió Axel De La Cruz por Erick González
Amonestados en Comunicaciones:
- 1′ 1T Lynner García y 44′ 2T Karel Espino
Cambios en Mixco
- 45′ 2T – Salieron Esnaydi Zúñiga por José Bolaños y Adrián Cifuentes por Kennedy Rocha
- 69′ 2T – Salieron Christian Ojeda por Gabriel Arce y Yonathan Pozuelos por Esteban Garcia
- 95′ 2T – Salió José Bolaños por Jeremy Chinchilla
Amonestados en Mixco:
- 23′ 2T Yonathan Pozuelos, 39′ 2T Kevin Moscoso, 41′ 2T Jorge Sotomayor, 45′ 2T Jeshua Urizar, 45′ 2T Jonathan Márquez y 45′ 2T Kennedy Rocha