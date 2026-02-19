Comunicaciones da vuelta el marcador y triunfa 2 a 1 sobre Mictlán

El mejor jugador del partido fue Omar Duarte. El atacante de Comunicaciones anotó 1 gol.
Dairon Reyes fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Comunicaciones marcó 1 gol.
El técnico de Comunicaciones, Marco Figueroa, propuso una formación 4-4-2 con Fredy Pérez en el arco; Ernesto Monreal, José Pinto, Andy Contreras y Emerson Raymundo en la línea defensiva; Stheven Robles, Karel Espino, Lynner García y Dairon Reyes en el medio; y Omar Duarte y Janpol Morales en el ataque.
Por su parte, el equipo de Gabriel Álvarez salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con John Faust bajo los tres palos; Juan Carlos Escobar, Renny Folleco, Richard Monges y William Ramírez en defensa; Bryan Menéndez, Elmer Monroy, Douglas Romero, Jonas Herrarte y Kendel Herrarte en la mitad de cancha; y William Fajardo en la delantera.
Mario Escobar Toca fue el árbitro que dirigió el partido en el Estadio Cementos Progreso.
El próximo partido de Comunicaciones en el campeonato será como visitante ante Aurora FC, mientras que Mictlán recibirá a Marquense.
Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 13 puntos y se ubica en el tercer puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 5 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo.
Cambios en Comunicaciones
- 45′ 2T – Salió Andy Contreras por Andersson Ortiz
- 81′ 2T – Salió Lynner García por José Gálvez
- 85′ 2T – Salió Omar Duarte por Jose Grajeda
Cambios en Mictlán
- 56′ 2T – Salió Kendel Herrarte por Cesar Chinchilla
- 65′ 2T – Salieron Elmer Monroy por Osman Salguero, Emerson Raymundo por Erick González, Janpol Morales por Walter Sandoval y Douglas Romero por Guillermo Chavasco
- 68′ 2T – Salió William Fajardo por Justin Racancoj
Amonestado en Mictlán:
- 48′ 2T Renny Folleco