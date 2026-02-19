Comunicaciones da vuelta el marcador y triunfa 2 a 1 sobre Mictlán

Comunicaciones ganó en su casa el partido celebrado este jueves por la fecha 7 del Clausura. Dairon Reyes (22′ del segundo tiempo) y Omar Duarte (39′ de la misma etapa) anotaron para revertir el marcador adverso después de que William Fajardo, con gol de jugada, le diera a Mictlán una ventaja en el minuto 9 de la primera mitad. El conjunto anfitrión había conseguido empatar gracias a una buena jugada y logró liquidar el resultado con un gol de penal.

El mejor jugador del partido fue Omar Duarte. El atacante de Comunicaciones anotó 1 gol.

Dairon Reyes fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Comunicaciones marcó 1 gol.

El técnico de Comunicaciones, Marco Figueroa, propuso una formación 4-4-2 con Fredy Pérez en el arco; Ernesto Monreal, José Pinto, Andy Contreras y Emerson Raymundo en la línea defensiva; Stheven Robles, Karel Espino, Lynner García y Dairon Reyes en el medio; y Omar Duarte y Janpol Morales en el ataque.

Por su parte, el equipo de Gabriel Álvarez salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con John Faust bajo los tres palos; Juan Carlos Escobar, Renny Folleco, Richard Monges y William Ramírez en defensa; Bryan Menéndez, Elmer Monroy, Douglas Romero, Jonas Herrarte y Kendel Herrarte en la mitad de cancha; y William Fajardo en la delantera.

Mario Escobar Toca fue el árbitro que dirigió el partido en el Estadio Cementos Progreso.

El próximo partido de Comunicaciones en el campeonato será como visitante ante Aurora FC, mientras que Mictlán recibirá a Marquense.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 13 puntos y se ubica en el tercer puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 5 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo.

Cambios en Comunicaciones

45′ 2T – Salió Andy Contreras por Andersson Ortiz

81′ 2T – Salió Lynner García por José Gálvez

85′ 2T – Salió Omar Duarte por Jose Grajeda

Cambios en Mictlán

56′ 2T – Salió Kendel Herrarte por Cesar Chinchilla

65′ 2T – Salieron Elmer Monroy por Osman Salguero, Emerson Raymundo por Erick González, Janpol Morales por Walter Sandoval y Douglas Romero por Guillermo Chavasco

68′ 2T – Salió William Fajardo por Justin Racancoj

Amonestado en Mictlán: