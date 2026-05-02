Comunicaciones derrota 2-0 a Antigua y sella su boleto a las semifinales

Los Cremas de Marco Antonio Figueroa vencieron 2-0 a Antigua GFC en el partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026, remontando la serie 4-3 en el global tras haber caído 3-2 en el partido de ida en el Estadio Pensativo. La clave estuvo en un inicio fulminante de los albos, que abrieron el marcador al minuto 3 con un cabezazo de Agustín Vuletich que puso a los Cremas inmediatamente en ventaja en la serie y llenó de euforia al Estadio Cementos Progreso.

Vale recordar que a Comunicaciones le bastaba con un empate para avanzar gracias a su mejor posición en la tabla del Clausura 2026, donde terminaron cuartos con 35 puntos por encima de Antigua que cerró quinto con 34. Pero los Cremas fueron por más desde el primer minuto y el gol madrugador de Vuletich los puso en una posición cómoda desde el arranque del partido.

Antigua intentó reaccionar con algunas aproximaciones en la segunda mitad, especialmente con Oscar Santis buscando el gol que reabriera la serie, pero la defensa de Comunicaciones se mantuvo sólida durante todo el encuentro.

El segundo gol llegó al minuto 62 en una jugada que sentenció definitivamente la clasificación de los Cremas. Dairon Reyes aprovechó un error de Alexander Robinson que lo dejó en soledad y definió con precisión ante la salida de Luis Morán para el 2-0 que mandó a Comunicaciones a las semifinales del Clausura 2026. A partir de ese momento Antigua necesitaba dos goles para arrebatarle el boleto a los albos, una misión que los coloniales no pudieron concretar pese a los intentos en los minutos finales con los cambios de Tapia buscando el milagro.

Agustín Vuletich anotó en los primeros minutos para abrir la victoria Crema ante Antigua. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza).

Comunicaciones a semifinales

Con la clasificación confirmada, Comunicaciones avanza a las semifinales del Clausura 2026 a la espera de conocer a su rival, que saldrá de los partidos de vuelta de este domingo entre Xelajú MC y Marquense, y Municipal y Guastatoya. Mixco también consiguió su boleto a las semifinales de manera dramática este sábado, por lo que los Cremas podrían enfrentar a los Chicharroneros en uno de los duelos más atractivos que podría deparar esta fase del torneo.

La clasificación de Comunicaciones tiene un valor especial considerando el torneo que vivió el club albo. Los Cremas llegaron al Clausura 2026 peleando por evitar el descenso tras un Apertura 2025 para el olvido donde terminaron en el último lugar, y ahora están en semifinales tras eliminar al bicampeón Antigua GFC con una actuación de carácter y personalidad en el Cementos Progreso.

Antigua GFC, actual bicampeón del torneo, queda eliminado en los cuartos de final en lo que es una de las sorpresas más grandes de la liguilla del Clausura 2026. Los coloniales de Mauricio Tapia llegaron con ventaja al partido de vuelta pero no pudieron sostenerla ante una Comunicaciones que salió con todo desde el primer minuto y demostró que en el fútbol los partidos se deciden dentro de la cancha y no antes del pitazo inicial.