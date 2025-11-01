Comunicaciones dominó a Achuapa con un 2-0 en un partido electrizante

En el duelo válido por la fecha 17, Comunicaciones no tuvo dificultades para manejar el juego en el Estadio Cementos Progreso y dejó con las manos vacías a Achuapa con un marcador de 2-0. El primer gol fue convertido por el volante Lynner García a los 15 minutos de la primera mitad, seguido por la anotación de Deyner Padilla en el minuto 31 del segundo tiempo que aseguró la victoria de Comunicaciones.

El protagonismo de Lynner García lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Comunicaciones metió 1 gol.

Otro de los futbolistas clave en el Estadio Cementos Progreso fue Deyner Padilla. El delantero de Comunicaciones convirtió 1 gol.

El entrenador de Comunicaciones, Iván Sopegno, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Fredy Pérez en el arco; José Gálvez, Elsar Martín, Walter García y Erick González en la línea defensiva; Axel De La Cruz, Samuel Camacho, Marco Domínguez y Lynner García en el medio; y Erick Lémus y Deyner Padilla en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Martín García se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Ederson Cabezas bajo los tres palos; Dayron Suazo, Carlos Castrillo, Carlos Santos y Yeison Carabali en defensa; Isaías de León, Kevin Castillo y Alexis Matta en la mitad de cancha; y Agustín Maziero, Anthony Salama y Nicolás Ankia en la delantera.

El partido en el Estadio Cementos Progreso fue dirigido por el árbitro Cristopher Corado.

Por la próxima fecha, Comunicaciones visitará a Aurora FC. Por otro lado, Achuapa recibirá a Marquense.

El local está en el décimo puesto con 16 puntos, mientras que el visitante llegó a 19 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo.

Cambios en Comunicaciones

45′ 2T – Salieron Samuel Camacho por Wilson Pineda y Carlos Castrillo por Sixto Betancourt

65′ 2T – Salió José Gálvez por Jose Grajeda

66′ 2T – Salieron Lynner García por Edy Palencia y Erick González por José Contreras

88′ 2T – Salió Edy Palencia por Emerson Raymundo

Amonestado en Comunicaciones:

43′ 1T Samuel Camacho

Expulsado en Comunicaciones:

28′ 2T Wilson Pineda (Roja directa)

Cambios en Achuapa

56′ 2T – Salieron Kevin Castillo por Randall Corado y Carlos Santos por Edgar Macal

75′ 2T – Salieron Anthony Salama por Denilson Bol y Nicolás Ankia por Vitor Feliciani

Amonestado en Achuapa:

22′ 1T Yeison Carabali

Expulsados en Achuapa: