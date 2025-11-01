Comunicaciones dominó a Achuapa con un 2-0 en un partido electrizante

El protagonismo de Lynner García lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Comunicaciones metió 1 gol.
Otro de los futbolistas clave en el Estadio Cementos Progreso fue Deyner Padilla. El delantero de Comunicaciones convirtió 1 gol.
El entrenador de Comunicaciones, Iván Sopegno, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Fredy Pérez en el arco; José Gálvez, Elsar Martín, Walter García y Erick González en la línea defensiva; Axel De La Cruz, Samuel Camacho, Marco Domínguez y Lynner García en el medio; y Erick Lémus y Deyner Padilla en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Martín García se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Ederson Cabezas bajo los tres palos; Dayron Suazo, Carlos Castrillo, Carlos Santos y Yeison Carabali en defensa; Isaías de León, Kevin Castillo y Alexis Matta en la mitad de cancha; y Agustín Maziero, Anthony Salama y Nicolás Ankia en la delantera.
El partido en el Estadio Cementos Progreso fue dirigido por el árbitro Cristopher Corado.
Por la próxima fecha, Comunicaciones visitará a Aurora FC. Por otro lado, Achuapa recibirá a Marquense.
El local está en el décimo puesto con 16 puntos, mientras que el visitante llegó a 19 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo.
Cambios en Comunicaciones
- 45′ 2T – Salieron Samuel Camacho por Wilson Pineda y Carlos Castrillo por Sixto Betancourt
- 65′ 2T – Salió José Gálvez por Jose Grajeda
- 66′ 2T – Salieron Lynner García por Edy Palencia y Erick González por José Contreras
- 88′ 2T – Salió Edy Palencia por Emerson Raymundo
Amonestado en Comunicaciones:
- 43′ 1T Samuel Camacho
Expulsado en Comunicaciones:
- 28′ 2T Wilson Pineda (Roja directa)
Cambios en Achuapa
- 56′ 2T – Salieron Kevin Castillo por Randall Corado y Carlos Santos por Edgar Macal
- 75′ 2T – Salieron Anthony Salama por Denilson Bol y Nicolás Ankia por Vitor Feliciani
Amonestado en Achuapa:
- 22′ 1T Yeison Carabali
Expulsados en Achuapa:
- 47′ 2T Vitor Feliciani (Roja directa) y 48′ 2T Yeison Carabali (Roja directa)