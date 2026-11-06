Comunicaciones está contra las cuerdas: los cuatro partidos que definirán su futuro en el Apertura 2026

Este fin de semana se disputará la jornada 19 del Torneo Apertura 2026 del futbol guatemalteco, certamen que ha entrado en la recta final de su fase de clasificación. Cada vez falta menos para llegar a la jornada 22, cuando se conocerá a los seis equipos que continuarán en la lucha por conquistar el título de la Liga Nacional.

De acuerdo con el formato de competición, los dos primeros lugares de la tabla avanzarán directamente a las semifinales, mientras que los equipos ubicados del tercero al sexto puesto disputarán los cuartos de final para completar el cuadro de los cuatro mejores del torneo.

Uno de los equipos que llega con mayor presión a esta etapa decisiva es Comunicaciones. El conjunto dirigido por Roberto Montoya no ha tenido el rendimiento esperado y, una vez más, ha pasado gran parte del campeonato en los últimos puestos de la clasificación, lejos del protagonismo que históricamente ha caracterizado a la institución alba.

Después de 18 jornadas, los cremas ocupan la décima posición, con 20 puntos, y su margen de error se ha reducido considerablemente. El equipo está cerca de quedar eliminado y de cerrar otra campaña sin alcanzar los objetivos trasados.

La temporada pasada, Comunicaciones también sufrió para mantener la categoría y logró salvarse en las últimas jornadas. Ahora, los cremas necesitan sumar puntos en el cierre del Torneo Apertura 2026, ya que una mala actuación podría complicar su situación en la tabla acumulada de cara al próximo campeonato, en el que nuevamente estará en juego el descenso y podrían encontrarse otra vez en los últimos puestos de la clasificación.

Por ello, sumar puntos en las últimas cuatro jornadas será fundamental. Además de buscar un lugar en la fase final, los albos necesitan mejorar su posición en la tabla acumulada. Matemáticamente todavía conservan posibilidades de clasificarse, aunque el panorama es complicado.

Para mantener vivas sus aspiraciones, Comunicaciones buscará ganar los cuatro partidos que le restan. De conseguir un pleno de victorias, alcanzaría los 32 puntos.

Actualmente, el conjunto crema se encuentra a seis unidades de San Pedro, equipo que ocupa la sexta posición y que, por ahora, tiene el último boleto a la siguiente ronda, con 26 puntos.

Aunque las posibilidades matemáticas siguen abiertas, cualquier tropiezo podría complicar aún más el panorama. Por esa razón, los albos necesitan sumar la mayor cantidad de puntos posible y esperar resultados favorables de sus rivales directos.

Cuatro finales para Comunicaciones

El primero de esos compromisos llegará este sábado, cuando Comunicaciones visite a Marquense en San Marcos. El cuadro occidental también necesita sumar para regresar a los puestos de clasificación, por lo que será un encuentro importante para ambos equipos.

Posteriormente, en la jornada 20, los albos recibirán a Cobán Imperial en otro partido clave para sus aspiraciones. Después visitarán a Guastatoya y cerrarán la fase de clasificación en casa frente a Xelajú MC, con la esperanza de llegar a esa última jornada con posibilidades de avanzar.

Una derrota podría complicar la clasificación

Si Comunicaciones no consigue los tres puntos frente a Marquense, en el estadio Marquesa de la Ensenada, y se combinan otros resultados desfavorables, sus posibilidades de clasificar a la fase final se reducirían considerablemente y la eliminación estaría más cerca que nunca, lo que aumentaría la presión sobre el conjunto dirigido por Roberto Montoya.

Con 20 puntos y cuatro jornadas pendientes, Comunicaciones necesita sumar de a tres para evitar una nueva eliminación en la fase de clasificación. Por ello, los cremas están obligados a buscar la victoria frente a Marquense, en San Marcos, para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la fase final del Torneo Apertura 2026.







