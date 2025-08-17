Comunicaciones le pasó por encima 3-0 a Marquense

Con un 3-0, Comunicaciones fue superior con una goleada inapelable frente a Marquense, en el partido correspondiente a la fecha 5 del Apertura. El primer tanto llegó a los 15 minutos del primer tiempo, cuando Brian Martínez deslumbró a la afición con una exquisita definición que perforó las redes rivales. El ímpetu del equipo continuó en la misma etapa, con Erick Lémus ampliando la ventaja a los 43 minutos con un gol de jugada. No contento con ello, Lynner García marcó su anotación a los 14 minutos de la segunda parte, que pudo concretar después de una jugada.

El protagonismo de Lynner García lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Comunicaciones metió 1 gol.

Otro de los futbolistas clave en el Estadio Cementos Progreso fue Brian Martínez. El delantero de Comunicaciones convirtió 1 gol.

El entrenador de Comunicaciones, Roberto Hernández, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Fredy Pérez en el arco; Emerson Raymundo, Ernesto Monreal, Walter García y Stheven Robles en la línea defensiva; José Corena, Marco Domínguez, Joseph Folgar y Lynner García en el medio; y Erick Lémus y Brian Martínez en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Walter González se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Minor Álvarez bajo los tres palos; Brailin de León, Oscar Linton, Elías Vásquez y Aarón Navarro en defensa; Andy Ruiz, Joshua Ubico, Marvin Ceballos, Elvi Elington y David Chuc en la mitad de cancha; y Diego Casas en la delantera.

El partido en el Estadio Cementos Progreso fue dirigido por el árbitro Stib Morales Ordóñez.

Por la próxima fecha, Comunicaciones visitará a Achuapa. Por otro lado, Marquense recibirá a Malacateco.

El local está en el quinto puesto con 8 puntos, mientras que el visitante llegó a 5 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo.

Cambios en Comunicaciones

23′ 1T – Salió José Corena por Rafael Morales

62′ 2T – Salió Stheven Robles por Juan Blanco

70′ 2T – Salieron Erick Lémus por José Contreras y Emerson Raymundo por José Gálvez

Amonestados en Comunicaciones:

26′ 1T Stheven Robles, 32′ 1T Joseph Folgar, 35′ 1T Walter García y 38′ 1T Emerson Raymundo

Cambios en Marquense

58′ 2T – Salió Marvin Ceballos por Josué Cano

67′ 2T – Salió Elvi Elington por José Joj

68′ 2T – Salió David Chuc por Starling Matarrita

69′ 2T – Salió Andy Ruiz por Mateo Palacios

78′ 2T – Salió Joshua Ubico por Fernando Fuentes

Amonestados en Marquense: