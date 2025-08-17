Comunicaciones le pasó por encima 3-0 a Marquense

El protagonismo de Lynner García lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Comunicaciones metió 1 gol.
Otro de los futbolistas clave en el Estadio Cementos Progreso fue Brian Martínez. El delantero de Comunicaciones convirtió 1 gol.
El entrenador de Comunicaciones, Roberto Hernández, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Fredy Pérez en el arco; Emerson Raymundo, Ernesto Monreal, Walter García y Stheven Robles en la línea defensiva; José Corena, Marco Domínguez, Joseph Folgar y Lynner García en el medio; y Erick Lémus y Brian Martínez en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Walter González se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Minor Álvarez bajo los tres palos; Brailin de León, Oscar Linton, Elías Vásquez y Aarón Navarro en defensa; Andy Ruiz, Joshua Ubico, Marvin Ceballos, Elvi Elington y David Chuc en la mitad de cancha; y Diego Casas en la delantera.
El partido en el Estadio Cementos Progreso fue dirigido por el árbitro Stib Morales Ordóñez.
Por la próxima fecha, Comunicaciones visitará a Achuapa. Por otro lado, Marquense recibirá a Malacateco.
El local está en el quinto puesto con 8 puntos, mientras que el visitante llegó a 5 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo.
Cambios en Comunicaciones
- 23′ 1T – Salió José Corena por Rafael Morales
- 62′ 2T – Salió Stheven Robles por Juan Blanco
- 70′ 2T – Salieron Erick Lémus por José Contreras y Emerson Raymundo por José Gálvez
Amonestados en Comunicaciones:
- 26′ 1T Stheven Robles, 32′ 1T Joseph Folgar, 35′ 1T Walter García y 38′ 1T Emerson Raymundo
Cambios en Marquense
- 58′ 2T – Salió Marvin Ceballos por Josué Cano
- 67′ 2T – Salió Elvi Elington por José Joj
- 68′ 2T – Salió David Chuc por Starling Matarrita
- 69′ 2T – Salió Andy Ruiz por Mateo Palacios
- 78′ 2T – Salió Joshua Ubico por Fernando Fuentes
Amonestados en Marquense:
- 15′ 1T Elvi Elington y 1′ 2T Brailin de León