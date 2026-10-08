Comunicaciones mueve su plantilla: estos son los dos jugadores que llegan al equipo albo

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Comunicaciones mueve su plantilla: estos son los dos jugadores que llegan al equipo albo

Los cremas no bajan los brazos en el Apertura 2026. Comunicaciones suma un defensor y un atacante para fortalecer su plantilla en la lucha por la fase final.

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Juan David Osorio y Paolo Dantaz son los nuevos refuerzos de Comunicaciones.(Foto Comunicaciones).

Juan David Osorio y Paolo Dantaz son los nuevos refuerzos de Comunicaciones.(Foto Comunicaciones).

Comunicaciones FC confirmó la incorporación de dos nuevos jugadores para afrontar la recta final del Torneo Apertura 2026. El conjunto albo busca fortalecer su plantilla en un campeonato en el que ha tenido dificultades para encontrar regularidad, aunque llega motivado tras conseguir resultados positivos en sus más recientes presentaciones.

El equipo dirigido por el mexicano Roberto Montoya se encuentra a cuatro puntos de los puestos de clasificación a la fase final del torneo. Las incorporaciones se anunciaron después de la salida del mediocampista nicaragüense Jonathan Moncada, quien dejó el club recientemente.

El primero de los fichajes anunciados es el defensor colombiano Juan David Osorio, quien llega procedente de Quiché FC, de la Primera División. El futbolista ya tiene experiencia en la Liga Nacional por su paso por Antigua GFC.

Comunicaciones anunció su contratación por medio de sus redes sociales con el siguiente mensaje: “Comunicaciones FC informa que ha llegado a un acuerdo con el jugador Juan David Osorio, quien se incorpora a nuestra institución para reforzar al primer equipo”.

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Los albos también anunciaron la llegada del atacante uruguayo Paolo Dantaz., procedente de Aguacatán FC, de la Primera División. El club confirmó su incorporación por medio de sus redes sociales: “Comunicaciones FC informa que ha llegado a un acuerdo con el jugador Paolo Dantaz, quien se incorpora a nuestra institución para reforzar al primer equipo”.

Comunicaciones visitará a San Pedro

Con las incorporaciones de Osorio y Dantaz, Comunicaciones refuerza su plantilla de cara a la recta final del Torneo Apertura 2026. Ambos futbolistas podrían estar disponibles para el próximo compromiso del conjunto albo que visitará a San Pedro en la jornada 13 del certamen, en un encuentro clave en sus aspiraciones. El equipo dirigido por Roberto Montoya buscará sumar puntos como visitante para acercarse a los puestos de clasificación.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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