Selección de Guatemala: ¿qué jugadores de la Bicolor fueron elegidos en el once ideal de la Concacaf?

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) dio a conocer el once ideal de la fase de grupos de la Liga A de la Liga de Naciones 2026-2027, después de completarse las cuatro jornadas de la fase de grupos.

Entre los futbolistas seleccionados figuran el defensa Aaron Herrera y atacante Jehú Fajardo, quienes participaron en los cuatro partidos disputados por Guatemala durante la fase de grupos.

El equipo dirigido por Luis Fernando Tena terminó en el primer lugar del Grupo B después de registrar dos victorias, un empate y una derrota. La Bicolor compartió grupo con Honduras, Jamaica, El Salvador, Surinam y Martinica.

Guatemala y Jamaica obtuvieron los dos lugares disponibles en el Grupo B, mientras que Haití y Curazao consiguieron la clasificación en el Grupo A, integrado también por República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica y Trinidad y Tobago.

Aaron Herrera integra el equipo ideal

Aaron Herrera disputó los cuatro partidos de la fase de grupos, aportó una asistencia y registró 10 entradas. El defensor tuvo participación tanto en labores defensivas como ofensivas durante los cuatro encuentros. Herrera actualmente no tiene equipo.

Jehú Fajardo anotó tres goles

Jehú Fajardo, delantero de Antigua GFC, también fue incluido en el equipo ideal después de disputar su primer torneo oficial con la Selección Nacional.Fajardo participó en los cuatro partidos de la fase de grupos y terminó con tres goles y una asistencia. En la segunda jornada marcó tres goles.

Predominio de jugadores caribeños

El equipo ideal de la fase de grupos está integrado por ocho futbolistas caribeños y tres centroamericanos. Guatemala tiene dos representantes, Herrera y Fajardo, mientras que Honduras aparece con el defensor Luis Vega.

Curazao fue la selección con más jugadores elegidos, con Leandro Bacuna, Juninho Bacuna y Kenji Gorré. Haití también tuvo tres representantes: Alexandre Pierre, Danley Jean Jacques y Wilson Isidor.

El once ideal de la fase de grupos

Portero: Alexandre Pierre, Haití

Defensas: Ronaldo Webster, Jamaica, Luis Vega, Honduras, Aaron Herrera, Guatemala

Mediocampistas: Danley Jean Jacques, Haití, Leandro Bacuna, Curazao, Juninho Bacuna, Curazao, Heinz Mörschel, República Dominicana

Delanteros: Kenji Gorré, Curazao, Wilson Isidor, Haití, Jehú Fajardo, Guatemala