Comunicaciones necesita los tres puntos para ser puntero

Comunicaciones aguarda mañana la visita de Mictlán, para jugar el partido por la fecha 7 del Clausura, a partir de las 18:00 horas.

Así llegan Comunicaciones y Mictlán

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Clausura

Comunicaciones igualó 2-2 frente a Mixco. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Le convirtieron 8 goles y registró solo 7 a favor.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Clausura

Mictlán igualó 0-0 ante Antigua GFC en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna empate y derrotas: 1 y 3 respectivamente. En ellos, tuvo 1 gol a favor y le han convertido 6 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 28 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Mictlán se llevó la victoria por 1 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 10 puntos (3 PG – 1 PE – 2 PP), mientras que la visita sumó 5 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (1 PG – 2 PE – 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cobán Imperial 13 6 4 1 1 8 2 Achuapa 13 7 4 1 2 3 3 Municipal 11 6 3 2 1 3 4 Xelajú 10 6 3 1 2 6 5 Comunicaciones 10 6 3 1 2 0 1 Cobán Imperial 13 6 4 1 1 8 2 Achuapa 13 7 4 1 2 3 3 Municipal 11 6 3 2 1 3 4 Xelajú 10 6 3 1 2 6 5 Comunicaciones 10 6 3 1 2 0 7 Mictlán 0 0 0 0 0 0 10 Mictlán 5 6 1 2 3 -4 11 Comunicaciones 0 0 0 0 0 0

Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 8: vs Aurora FC: 22 de febrero – 11:00 horas

Fecha 9: vs Municipal: 25 de febrero – 19:00 horas

Fecha 10: vs Guastatoya: 28 de febrero – 16:00 horas

Fecha 11: vs Malacateco: 3 de marzo – 20:00 horas

Fecha 12: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 8: vs Marquense: 22 de febrero – 15:00 horas

Fecha 9: vs Mixco: 26 de febrero – 15:00 horas

Fecha 10: vs Xelajú: 1 de marzo – 18:00 horas

Fecha 11: vs Aurora FC: 5 de marzo – 18:00 horas

Fecha 12: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Horario Comunicaciones y Mictlán, según país