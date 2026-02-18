Comunicaciones necesita los tres puntos para ser puntero

Así llegan Comunicaciones y Mictlán
Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.
Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Clausura
Comunicaciones igualó 2-2 frente a Mixco. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Le convirtieron 8 goles y registró solo 7 a favor.
Últimos resultados de Mictlán en partidos del Clausura
Mictlán igualó 0-0 ante Antigua GFC en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna empate y derrotas: 1 y 3 respectivamente. En ellos, tuvo 1 gol a favor y le han convertido 6 en contra.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 28 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Mictlán se llevó la victoria por 1 a 0.
El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 10 puntos (3 PG – 1 PE – 2 PP), mientras que la visita sumó 5 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (1 PG – 2 PE – 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Cobán Imperial
|13
|6
|4
|1
|1
|8
|2
|Achuapa
|13
|7
|4
|1
|2
|3
|3
|Municipal
|11
|6
|3
|2
|1
|3
|4
|Xelajú
|10
|6
|3
|1
|2
|6
|5
|Comunicaciones
|10
|6
|3
|1
|2
|0
Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 8: vs Aurora FC: 22 de febrero – 11:00 horas
- Fecha 9: vs Municipal: 25 de febrero – 19:00 horas
- Fecha 10: vs Guastatoya: 28 de febrero – 16:00 horas
- Fecha 11: vs Malacateco: 3 de marzo – 20:00 horas
- Fecha 12: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 8: vs Marquense: 22 de febrero – 15:00 horas
- Fecha 9: vs Mixco: 26 de febrero – 15:00 horas
- Fecha 10: vs Xelajú: 1 de marzo – 18:00 horas
- Fecha 11: vs Aurora FC: 5 de marzo – 18:00 horas
- Fecha 12: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
Horario Comunicaciones y Mictlán, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela: 20:00 horas