Comunicaciones quiere romper su racha negativa y ganar frente a Malacateco

Por la fecha 10 del Apertura, Comunicaciones se mide hoy frente a Malacateco, a partir de las 19:00 horas en el Estadio Cementos Progreso.

Así llegan Comunicaciones y Malacateco

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura

Comunicaciones recibió un duro golpe y cayó 0 a 3 ante su rival Antigua GFC. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado y 3 perdidos. Ha recibido 10 goles y registró 5 a favor.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura

Malacateco llega triunfante luego de ver caer a Cobán Imperial con un marcador 3-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y perdió 3. Pudo festejar 8 goles y sus rivales han podido vencer su arco 8 veces.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 23 de abril, en Temporada regular del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y terminó en empate a 2.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 8 puntos (2 PG – 2 PE – 5 PP), mientras que el visitante tiene 10 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (3 PG – 1 PE – 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Antigua GFC 19 9 6 1 2 10 2 Municipal 19 9 5 4 0 8 3 Mixco 19 9 6 1 2 4 8 Malacateco 10 9 3 1 5 -1 11 Comunicaciones 8 9 2 2 5 -4

Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 11: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 11: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Horario Comunicaciones y Malacateco, según país