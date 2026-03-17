Comunicaciones recibirá a Antigua GFC por la fecha 14

El duelo correspondiente a la fecha 14 del Clausura se jugará el próximo jueves 19 de marzo a las 18:00 horas.

Así llegan Comunicaciones y Antigua GFC

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Clausura

Comunicaciones no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Cobán Imperial. Previo a esta derrota, logró vencer a su rival en sus últimos 4 enfrentamientos. Durante esas jornadas, acumuló 5 goles encajados frente 11 a favor.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Clausura

Antigua GFC sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Xelajú. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias y 2 empates. Ha convertido 8 goles y ha recibido 5 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 29 de enero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Comunicaciones resultó vencedor por 0 a 1.

El local está en el segundo puesto con 25 puntos (8 PG – 1 PE – 4 PP), mientras que el visitante llegó a 15 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (3 PG – 6 PE – 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df

Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 15: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 15: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Horario Comunicaciones y Antigua GFC, según país