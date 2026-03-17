Comunicaciones recibirá a Antigua GFC por la fecha 14

Así llegan Comunicaciones y Antigua GFC
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Clausura
Comunicaciones no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Cobán Imperial. Previo a esta derrota, logró vencer a su rival en sus últimos 4 enfrentamientos. Durante esas jornadas, acumuló 5 goles encajados frente 11 a favor.
Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Clausura
Antigua GFC sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Xelajú. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias y 2 empates. Ha convertido 8 goles y ha recibido 5 en contra.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 29 de enero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Comunicaciones resultó vencedor por 0 a 1.
El local está en el segundo puesto con 25 puntos (8 PG – 1 PE – 4 PP), mientras que el visitante llegó a 15 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (3 PG – 6 PE – 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 15: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 15: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
Horario Comunicaciones y Antigua GFC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela: 20:00 horas