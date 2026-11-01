Comunicaciones remonta y vence 3-1 a Mixco para sumar un triunfo vital en el Apertura 2026

Comunicaciones consiguió el triunfo que tanto necesitaba. Los cremas vencieron 3-1 a Mixco en el estadio Cementos Progreso, por la jornada 18 del Apertura 2026, y sumaron tres puntos en una parte de la tabla donde cada unidad cuenta.

El inicio fue parejo. Comunicaciones fue ganando presencia en campo rival y tuvo una buena opción con Dewinder Bradley al minuto 34. Un fuerte remate de Nelso García también estuvo cerca de abrir el marcador, mientras Mixco apenas llegó con un centro sin peligro.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría sin goles, Mixco se adelantó. Al minuto 42, Manuel Moreno remató de cabeza en el segundo palo tras un tiro de esquina y puso el 0-1, en una jugada en la que Comunicaciones no pudo rechazar sobre la línea.

La reacción de los Cremas

Al minuto 45, Dewinder Bradley igualó el marcador y los dos equipos se fueron al descanso con un 1-1. El empate cambió el ánimo del partido, que Comunicaciones empezó a dominar en el complemento.

Al minuto 68, Dairon Reyes definió con un remate cruzado que venció a Kevin Moscoso y puso el 2-1. Después, los Cremas cerraron los espacios y movieron el banco, con el ingreso de José Carlos Pinto al minuto 76.

Al minuto 94, ya en el tiempo añadido, Erick Lemus sentenció el partido. Recibió un pelotazo largo, entró al área y definió ante Kevin Moscoso para el 3-1 definitivo, con el que los Cremas cerraron la victoria en el Cementos Progreso.

PL / Comunicaciones FC

Con la victoria, Comunicaciones llega a 20 puntos y supera a Malacateco, que tiene 19. Los cremas se ubican en la décima posición y se alejan un poco de la parte baja, donde solo Suchitepéquez, con 9, queda por debajo.

Mixco se queda con 28 puntos, igualado con Guastatoya, que cayó hoy ante Cobán. La derrota frena a los chicharroneros en su intento de meterse en la pelea por la cima del Apertura 2026.