Comunicaciones sufre una nueva goleada: Cruz Azul lo derrota 6-0 antes del Apertura 2026

Comunicaciones vivió un partido para el olvido. Cayeron 6-0 ante Cruz Azul, vigente campeón de la Liga MX, en un partido amistoso de la Copa Fundadores 2026 disputado en el Estadio Hidalgo, en México. El encuentro formó parte de la preparación del equipo crema para el inicio del Torneo Apertura 2026.

El conjunto dirigido por Marco Antonio Figueroa recibió cuatro goles en los primeros diez minutos del compromiso. Ebere marcó al minuto 2 y al 4, Charly Rodríguez amplió la ventaja al 6 y un autogol del defensor crema Karel Espino al 9 dejó el marcador 4-0 antes del primer cuarto de hora.

Cruz Azul amplió la diferencia antes del descanso con un tanto de Luka Romero al minuto 27. Tres minutos después, Comunicaciones se quedó con diez jugadores tras la expulsión de uno de sus futbolistas por una falta sobre Jeremy Márquez.

En la segunda mitad, Romero firmó su doblete al minuto 65 con un remate desde fuera del área para establecer el 6-0 definitivo. La derrota representa un nuevo revés para Comunicaciones durante su pretemporada, a pocas semanas del inicio del Torneo Apertura 2026.

La derrota ante Cruz Azul se suma a una pretemporada complicada para Comunicaciones. El equipo crema llega al Apertura 2026 tras una temporada en la que estuvo comprometido en la lucha por evitar el descenso en la Liga Nacional.

Como parte del proceso de renovación, el club realizó una reestructuración de su plantilla con la salida de 12 jugadores y la incorporación de nuevos futbolistas para el proyecto encabezado por Marco Antonio Figueroa.

En los partidos de preparación, los resultados no han sido favorables. Comunicaciones perdió 6-0 ante la Selección Sub 21 de Guatemala y quedó eliminado en los cuartos de final del Torneo de Copa Bantrab 2026 tras caer 3-2, en tiempo extra, frente a Santa Lucía Cotzumalguapa.

A pocas semanas del inicio del Torneo Apertura 2026, el conjunto albo buscará mejorar su funcionamiento colectivo y la adaptación de sus refuerzos para llegar en mejores condiciones al comienzo del campeonato nacional.