Comunicaciones venció a Aurora FC 1 a 0 en el estadio

Una sola anotación de Comunicaciones determinó el resultado del partido durante la fecha 19 del Clausura, garantizando una victoria por 1-0 sobre Aurora FC en el estadio . En el minuto 27 del segundo tiempo, Agustín Vuletich aseguró la victoria para Comunicaciones.

El delantero controló la pelota y se animó a rematar de cabeza, dejando sin respuesta al arquero Liborio Sánchez Ledezma.

Agustín Vuletich fue la figura del partido. El delantero de Comunicaciones marcó 1 gol.

También fue importante Fredy Pérez. El arquero de Comunicaciones fue fundamental.

El director técnico de Comunicaciones, Marco Figueroa, planteó una estrategia 4-4-2 con Fredy Pérez en el arco; Ernesto Monreal, José Pinto, Andy Contreras y Emerson Raymundo en la línea defensiva; Stheven Robles, Karel Espino, Marco Domínguez y Dairon Reyes en el medio; y Omar Duarte y Janpol Morales en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Saúl Phillip se pararon con un esquema 4-4-2 con Liborio Sánchez bajo los tres palos; Daniel Baján, Allan García, Luis Cardona y Carlos Monterroso en defensa; Jorge Ticurú, Pablo Mingorance, Lenin González y Eddie Ibargüen en la mitad de cancha; y José Luis Vivas y Nicolas Lovato en la delantera.

El árbitro Cristopher Corado fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha Comunicaciones recibirá a Guastatoya y Aurora FC jugará de visitante frente a Mixco en el estadio . Comunicaciones vivirá un enfrentamiento especial para los aficionados al disputar el clásico Chapin ante su histórico rival.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 32 puntos y primero en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 19 unidades y ocupa el décimo lugar en el torneo.

Cambios en Comunicaciones

39′ 1T – Salió Marco Domínguez por Andersson Ortiz

68′ 2T – Salió Dairon Reyes por Agustín Vuletich

81′ 2T – Salió Omar Duarte por Wilson Pineda

82′ 2T – Salió Janpol Morales por Josué Padilla

Amonestados en Comunicaciones:

30′ 1T Dairon Reyes, 4′ 2T Karel Espino y 20′ 2T Andy Contreras

Cambios en Aurora FC

64′ 2T – Salió José Luis Vivas por Alejandro Galindo

76′ 2T – Salió Lenin González por Diego Ruiz

77′ 2T – Salió Eddie Ibargüen por Paulo Motta

84′ 2T – Salió Jorge Ticurú por Jimmy Álvarez

Amonestados en Aurora FC: