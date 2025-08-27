Comunicaciones vs Aurora FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

A partir de las 17:00 horas el próximo sábado 30 de agosto, Aurora FC visita a Comunicaciones en el Estadio Cementos Progreso, por el duelo correspondiente a la fecha 7 del Apertura.

Así llegan Comunicaciones y Aurora FC

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura

Comunicaciones recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Achuapa. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido. Ha recibido 6 goles y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Aurora FC y Cobán Imperial, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Marcó 8 goles al rival y le han convertido 7 tantos en esos cotejos.

El local se ubica en el sexto puesto con 8 puntos (2 PG – 2 PE – 2 PP), mientras que el visitante tiene 11 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (3 PG – 2 PE – 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 13 6 4 1 1 3 2 Antigua GFC 12 6 4 0 2 5 3 Municipal 12 6 3 3 0 3 4 Aurora FC 11 6 3 2 1 2 6 Comunicaciones 8 6 2 2 2 3

Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 8: vs Cobán Imperial: 3 de septiembre – 15:00 horas

Fecha 9: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 8: vs Malacateco: 7 de septiembre – 11:00 horas

Fecha 9: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Horario Comunicaciones y Aurora FC, según país