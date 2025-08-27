Comunicaciones vs Aurora FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Así llegan Comunicaciones y Aurora FC
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura
Comunicaciones recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Achuapa. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido. Ha recibido 6 goles y registró 7 a favor.
Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Aurora FC y Cobán Imperial, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Marcó 8 goles al rival y le han convertido 7 tantos en esos cotejos.
El local se ubica en el sexto puesto con 8 puntos (2 PG – 2 PE – 2 PP), mientras que el visitante tiene 11 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (3 PG – 2 PE – 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|13
|6
|4
|1
|1
|3
|2
|Antigua GFC
|12
|6
|4
|0
|2
|5
|3
|Municipal
|12
|6
|3
|3
|0
|3
|4
|Aurora FC
|11
|6
|3
|2
|1
|2
|6
|Comunicaciones
|8
|6
|2
|2
|2
|3
Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 8: vs Cobán Imperial: 3 de septiembre – 15:00 horas
- Fecha 9: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 8: vs Malacateco: 7 de septiembre – 11:00 horas
- Fecha 9: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
Horario Comunicaciones y Aurora FC, según país
- Argentina: 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas