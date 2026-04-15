Comunicaciones vs Guastatoya: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 del Clausura

El próximo sábado 18 de abril, a partir de las 18:00 horas, Guastatoya visita a Comunicaciones en el estadio , por el duelo correspondiente a la fecha 21 del Clausura.

Así llegan Comunicaciones y Guastatoya

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Clausura

Comunicaciones viene de empatar ante Municipal por -. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 2 goles marcados y 3 en el arco rival.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Clausura

El anterior partido jugado por Guastatoya acabó en empate por – ante Antigua GFC. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Convirtió 5 goles a sus rivales y le han encajado 4 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 3 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 28 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Comunicaciones se quedó con la victoria por 1 a 3.

El anfitrión está puntero con 32 puntos (10 PG – 2 PE – 7 PP), mientras que la visita acumula 25 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (6 PG – 7 PE – 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Comunicaciones 32 19 10 2 7 3 2 Mixco 32 19 9 5 5 3 3 Xelajú 30 19 8 6 5 10 1 Comunicaciones 32 19 10 2 7 3 2 Mixco 32 19 9 5 5 3 3 Xelajú 30 19 8 6 5 10 8 Guastatoya 25 19 6 7 6 2 11 Comunicaciones 0 0 0 0 0 0

Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 21: vs Guastatoya: 18 de abril – 18:00 horas

Fecha 22: vs Malacateco: 26 de abril – 15:00 horas

Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 21: vs Comunicaciones: 18 de abril – 18:00 horas

Fecha 22: vs Marquense: 26 de abril – 15:00 horas

Horario Comunicaciones y Guastatoya, según país