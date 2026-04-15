Comunicaciones vs Guastatoya: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 del Clausura

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Comunicaciones vs Guastatoya: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 del Clausura

En la previa de Comunicaciones vs Guastatoya, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 18 de abril desde las 18:00 horas.

Redacción deportes

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El próximo sábado 18 de abril, a partir de las 18:00 horas, Guastatoya visita a Comunicaciones en el estadio , por el duelo correspondiente a la fecha 21 del Clausura.

Así llegan Comunicaciones y Guastatoya

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Clausura

Comunicaciones viene de empatar ante Municipal por -. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 2 goles marcados y 3 en el arco rival.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Clausura

El anterior partido jugado por Guastatoya acabó en empate por – ante Antigua GFC. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Convirtió 5 goles a sus rivales y le han encajado 4 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 3 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 28 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Comunicaciones se quedó con la victoria por 1 a 3.

El anfitrión está puntero con 32 puntos (10 PG – 2 PE – 7 PP), mientras que la visita acumula 25 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (6 PG – 7 PE – 6 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Comunicaciones 32 19 10 2 7 3
2 Mixco 32 19 9 5 5 3
3 Xelajú 30 19 8 6 5 10
1 Comunicaciones 32 19 10 2 7 3
2 Mixco 32 19 9 5 5 3
3 Xelajú 30 19 8 6 5 10
8 Guastatoya 25 19 6 7 6 2
11 Comunicaciones 0 0 0 0 0 0

Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
  • Fecha 21: vs Guastatoya: 18 de abril – 18:00 horas
  • Fecha 22: vs Malacateco: 26 de abril – 15:00 horas
Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
  • Fecha 21: vs Comunicaciones: 18 de abril – 18:00 horas
  • Fecha 22: vs Marquense: 26 de abril – 15:00 horas
Horario Comunicaciones y Guastatoya, según país
  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

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