Comunicaciones vs Guastatoya: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 del Clausura

Así llegan Comunicaciones y Guastatoya
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Clausura
Comunicaciones viene de empatar ante Municipal por -. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 2 goles marcados y 3 en el arco rival.
Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Clausura
El anterior partido jugado por Guastatoya acabó en empate por – ante Antigua GFC. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Convirtió 5 goles a sus rivales y le han encajado 4 tantos.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 3 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 28 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Comunicaciones se quedó con la victoria por 1 a 3.
El anfitrión está puntero con 32 puntos (10 PG – 2 PE – 7 PP), mientras que la visita acumula 25 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (6 PG – 7 PE – 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Comunicaciones
|32
|19
|10
|2
|7
|3
|2
|Mixco
|32
|19
|9
|5
|5
|3
|3
|Xelajú
|30
|19
|8
|6
|5
|10
|1
|Comunicaciones
|32
|19
|10
|2
|7
|3
|2
|Mixco
|32
|19
|9
|5
|5
|3
|3
|Xelajú
|30
|19
|8
|6
|5
|10
|8
|Guastatoya
|25
|19
|6
|7
|6
|2
|11
|Comunicaciones
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 21: vs Guastatoya: 18 de abril – 18:00 horas
- Fecha 22: vs Malacateco: 26 de abril – 15:00 horas
Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 21: vs Comunicaciones: 18 de abril – 18:00 horas
- Fecha 22: vs Marquense: 26 de abril – 15:00 horas
Horario Comunicaciones y Guastatoya, según país
- Argentina: 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas