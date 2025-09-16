Comunicaciones vs Malacateco: Sigue el en vivo del partido de la fecha 10 del Apertura 2025

Comunicaciones y Malacateco miden fuerzas en el estadio Cementos Progreso con la presión del equipo de Roberto Hernández de los tres puntos, que le de un respiro en la Liga Nacional.

Los cremas vienen de caer 3-0 frente Antigua GFC en la fecha anterior, mientras que los toros, ahora dirigos por el mexicano Roberto Montoya, superó en la novena fecha 3-0 a Cobán Imperial.