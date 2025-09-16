Comunicaciones vs Malacateco: Sigue el en vivo del partido de la fecha 10 del Apertura 2025

Comunicaciones vs Malacateco: Sigue el en vivo del partido de la fecha 10 del Apertura 2025

Comunicaciones se enfrenta a Malacateco en busca de una tercera victoria en el Apertura 2025 que le permita salir del mal momento que se encuentra en la presente campaña.

Comunicaciones recibe a Malacateco en el partido de la fecha 10 del Apertura 2025. (Foto Prensa Libre)

Comunicaciones y Malacateco miden fuerzas en el estadio Cementos Progreso con la presión del equipo de Roberto Hernández de los tres puntos, que le de un respiro en la Liga Nacional.

Los cremas vienen de caer 3-0 frente Antigua GFC en la fecha anterior, mientras que los toros, ahora dirigos por el mexicano Roberto Montoya, superó en la novena fecha 3-0 a Cobán Imperial.

Fernando López R.

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con más de 20 años de experiencia como reportero y editor. Reconocido por coberturas como los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012.

