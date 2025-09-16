Fútbol Nacional
Comunicaciones vs Malacateco: Sigue el en vivo del partido de la fecha 10 del Apertura 2025
Comunicaciones se enfrenta a Malacateco en busca de una tercera victoria en el Apertura 2025 que le permita salir del mal momento que se encuentra en la presente campaña.
Comunicaciones recibe a Malacateco en el partido de la fecha 10 del Apertura 2025. (Foto Prensa Libre)
Comunicaciones y Malacateco miden fuerzas en el estadio Cementos Progreso con la presión del equipo de Roberto Hernández de los tres puntos, que le de un respiro en la Liga Nacional.
Los cremas vienen de caer 3-0 frente Antigua GFC en la fecha anterior, mientras que los toros, ahora dirigos por el mexicano Roberto Montoya, superó en la novena fecha 3-0 a Cobán Imperial.