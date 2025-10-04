Comunicaciones vs Mixco EN VIVO: siga el duelo por la jornada 13 del Apertura 2025

Comunicaciones recibe esta tarde a Deportivo Mixco en el estadio Cementos Progreso, en un partido correspondiente a la jornada 13 del Torneo Apertura 2025. El duelo, programado para las 17:00 horas, será especial para los cremas, ya que marcará el regreso de Iván Franco Sopegno al banquillo tras la salida de Roberto Hernández Ayala.

Los capitalinos llegan al encuentro con la necesidad de sumar puntos que les permitan escalar posiciones en la tabla, actualmente ocupan el décimo lugar con 11 unidades. Por su parte, Mixco buscará aprovechar cualquier oportunidad y continuar su buen momento en la competición para mantenerse entre los primeros lugares.