Comunicaciones vs Mixco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Apertura

Así llegan Comunicaciones y Mixco
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura
Comunicaciones cayó 0 a 1 ante Mictlán en el Estadio La Asunción. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y perdido 3. Durante esos cotejos, convirtió 2 goles a sus oponentes y le han marcado 10 en su portería .
Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura
Mixco llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Cobán Imperial. Ha ganado 2 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 7 goles y le han anotado 5 en su arco.
En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 4 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 26 de julio, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Mixco fue el ganador por 1 a 0.
El local está en el décimo puesto con 11 puntos (3 PG – 2 PE – 7 PP), mientras que el visitante llegó a 23 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (7 PG – 2 PE – 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|26
|12
|7
|5
|0
|14
|2
|Mixco
|23
|11
|7
|2
|2
|5
|3
|Antigua GFC
|20
|11
|6
|2
|3
|8
|4
|Aurora FC
|19
|11
|5
|4
|2
|4
|10
|Comunicaciones
|11
|12
|3
|2
|7
|-7
Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 15: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Guastatoya: 12 de octubre – 16:00 horas
- Fecha 16: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 10: vs Achuapa: 8 de octubre – 15:00 horas
- Fecha 15: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Malacateco: 12 de octubre – 14:00 horas
- Fecha 16: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
Horario Comunicaciones y Mixco, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas