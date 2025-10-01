Comunicaciones vs Mixco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Apertura

Comunicaciones recibe el próximo sábado 4 de octubre a Mixco por la fecha 13 del Apertura, a partir de las 17:00 horas en el Estadio Cementos Progreso.

Así llegan Comunicaciones y Mixco

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura

Comunicaciones cayó 0 a 1 ante Mictlán en el Estadio La Asunción. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y perdido 3. Durante esos cotejos, convirtió 2 goles a sus oponentes y le han marcado 10 en su portería .

Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura

Mixco llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Cobán Imperial. Ha ganado 2 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 7 goles y le han anotado 5 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 4 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 26 de julio, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Mixco fue el ganador por 1 a 0.

El local está en el décimo puesto con 11 puntos (3 PG – 2 PE – 7 PP), mientras que el visitante llegó a 23 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (7 PG – 2 PE – 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 26 12 7 5 0 14 2 Mixco 23 11 7 2 2 5 3 Antigua GFC 20 11 6 2 3 8 4 Aurora FC 19 11 5 4 2 4 10 Comunicaciones 11 12 3 2 7 -7

Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 15: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Guastatoya: 12 de octubre – 16:00 horas

Fecha 16: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 10: vs Achuapa: 8 de octubre – 15:00 horas

Fecha 15: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Malacateco: 12 de octubre – 14:00 horas

Fecha 16: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Horario Comunicaciones y Mixco, según país