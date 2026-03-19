Comunicaciones vs Xelajú: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

Por la fecha 15 del Clausura, Xelajú y Comunicaciones se enfrentan el domingo 22 de marzo desde las 18:00 horas, en el Estadio Cementos Progreso.

Así llegan Comunicaciones y Xelajú

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Clausura

Comunicaciones terminó con un empate en frente a Antigua GFC en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 3 ocasiones y perdió en 1 oportunidad. Recibió 5 goles y sumó 10 a favor.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Clausura

En la fecha pasada, Xelajú finalizó con un empate – ante Municipal. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo y 3 empates. Ha logrado anotar 4 goles y le han encajado 2 tantos.

En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 4 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 31 de enero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Xelajú sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.

El anfitrión está en el segundo puesto con 25 puntos (8 PG – 1 PE – 4 PP), mientras que la visita acumula 20 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (5 PG – 5 PE – 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cobán Imperial 25 14 7 4 3 9 2 Comunicaciones 25 13 8 1 4 5 3 Mixco 22 14 6 4 4 0 1 Cobán Imperial 25 14 7 4 3 9 2 Comunicaciones 25 13 8 1 4 5 3 Mixco 22 14 6 4 4 0 10 Xelajú 0 0 0 0 0 0 11 Comunicaciones 0 0 0 0 0 0

Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 15: vs Xelajú: 22 de marzo – 18:00 horas

Fecha 16: vs Marquense: 29 de marzo – 19:00 horas

Fecha 17: vs Mixco: 2 de abril – 17:00 horas

Fecha 18: vs Mictlán: 5 de abril – 15:00 horas

Fecha 19: vs Aurora FC: 10 de abril – 20:00 horas

Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 15: vs Comunicaciones: 22 de marzo – 18:00 horas

Fecha 16: vs Guastatoya: 28 de marzo – 20:00 horas

Fecha 17: vs Marquense: 1 de abril – 20:00 horas

Fecha 18: vs Malacateco: 5 de abril – 20:00 horas

Fecha 19: vs Mixco: 11 de abril – 15:00 horas

Horario Comunicaciones y Xelajú, según país