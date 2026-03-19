Comunicaciones vs Xelajú: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

Así llegan Comunicaciones y Xelajú
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Clausura
Comunicaciones terminó con un empate en frente a Antigua GFC en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 3 ocasiones y perdió en 1 oportunidad. Recibió 5 goles y sumó 10 a favor.
Últimos resultados de Xelajú en partidos del Clausura
En la fecha pasada, Xelajú finalizó con un empate – ante Municipal. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo y 3 empates. Ha logrado anotar 4 goles y le han encajado 2 tantos.
En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 4 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 31 de enero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Xelajú sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.
El anfitrión está en el segundo puesto con 25 puntos (8 PG – 1 PE – 4 PP), mientras que la visita acumula 20 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (5 PG – 5 PE – 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Cobán Imperial
|25
|14
|7
|4
|3
|9
|2
|Comunicaciones
|25
|13
|8
|1
|4
|5
|3
|Mixco
|22
|14
|6
|4
|4
|0
|1
|Cobán Imperial
|25
|14
|7
|4
|3
|9
|2
|Comunicaciones
|25
|13
|8
|1
|4
|5
|3
|Mixco
|22
|14
|6
|4
|4
|0
|10
|Xelajú
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Comunicaciones
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 15: vs Xelajú: 22 de marzo – 18:00 horas
- Fecha 16: vs Marquense: 29 de marzo – 19:00 horas
- Fecha 17: vs Mixco: 2 de abril – 17:00 horas
- Fecha 18: vs Mictlán: 5 de abril – 15:00 horas
- Fecha 19: vs Aurora FC: 10 de abril – 20:00 horas
Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 15: vs Comunicaciones: 22 de marzo – 18:00 horas
- Fecha 16: vs Guastatoya: 28 de marzo – 20:00 horas
- Fecha 17: vs Marquense: 1 de abril – 20:00 horas
- Fecha 18: vs Malacateco: 5 de abril – 20:00 horas
- Fecha 19: vs Mixco: 11 de abril – 15:00 horas
Horario Comunicaciones y Xelajú, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela: 20:00 horas