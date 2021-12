Comunicaciones y Guastatoya conocen a sus rivales en la Liga de Campeones de Concacaf

El Secretario General de Concacaf, Philippe Moggio, el Director de Competencias Carlos Fernández, las leyendas de la región de Concacaf Chris Wondolowski y Moises Muñoz, y varios de los entrenadores de los clubes también participaron en el evento en vivo.

Los 16 clubes participantes han sido divididos en ocho emparejamientos de la siguiente manera:

Enfrentamiento #1: Club Leon (MEX) vs CD Guastatoya (GUA)

Enfrentamiento #2: Seattle Sounders FC (USA) vs FC Motagua (HON)

Enfrentamiento #3: Colorado Rapids (USA) vs Comunicaciones FC (GUA)

Enfrentamiento #4: New York City FC (USA) vs Santos de Guapiles (CRC)

Enfrentamiento #5: Pumas UNAM (MEX) vs Deportivo Saprissa (CRC)

Enfrentamiento #6: New England Revolution (USA) vs Cavaly AS (HAI)

Enfrentamiento #7: CF Montreal (CAN) vs Club Santos Laguna (MEX)

Enfrentamiento #8: Cruz Azul (MEX) vs Hamilton Forge FC (CAN).

La acción de la SCCL 2022 comenzará con los octavos de final entre el 15 y el 17 de febrero (partidos de ida) y el 22 y 24 de febrero (partidos de vuelta). A los octavos de final le seguirán los cuartos de final de ida y vuelta en marzo y semifinales en abril. La final de ida y vuelta está programada para la última semana de abril y la primera semana de mayo, respectivamente.

Para los octavos de final, los clubes del Bombo 1 (mejor clasificados) jugarán el partido de ida como visitante y el partido de vuelta en casa. Para los cuartos de final, los ganadores de los octavos de final de los enfrentamientos 1, 3, 5 y 7 jugarán el partido de ida como visitante y el partido de vuelta en casa.

Para las Semifinales y Finales, los clubes con mejor desempeño en las rondas anteriores de la competencia jugarán el partido de ida como visitante y el partido de vuelta en casa (basado en victorias, empates y, si es necesario, diferencia de goles).

Concacaf anunciará el calendario completo, incluidos los horarios de inicio y otros detalles en los próximos días.

Calendario

Octavos de Final: 15-17 de febrero (partidos de ida) y 22-24 de febrero (partidos de vuelta)

Cuartos de final: 8-10 de marzo (partidos de ida) y 15-17 de marzo (partidos de vuelta)

Semifinales: 5-7 de abril (partidos de ida) y 12-14 de abril (partidos de vuelta)

Finales: 26-28 de abril (ida) y 3-5 de mayo (vuelta)

Con información de Concacaf