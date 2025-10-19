Comunicaciones y Municipal finalizaron el clásico Chapin con un empate por 0

¡Nada para nadie! Comunicaciones y Municipal igualaron sin goles en el Estadio Cementos Progreso, por la fecha 15 del Apertura.

José Gálvez se alzó como el jugador más destacado del partido. El defensor de Comunicaciones fue importante .

Kenderson Navarro se destacó también en el Estadio Cementos Progreso. El portero de Municipal se lució.

El técnico de Comunicaciones, Iván Sopegno, propuso una formación 4-5-1 con Fredy Pérez en el arco; Stheven Robles, Elsar Martín, Ernesto Monreal y Rafael Morales en la línea defensiva; José Corena, Karel Espino, Erick Lémus, José Contreras y Lynner García en el medio; y Darwin Lom en el ataque.

Por su parte, el equipo de Mario Acevedo salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Kenderson Navarro bajo los tres palos; José Morales, José Mena, Nicolás Samayoa y Aubrey David en defensa; Rodrigo Saravia, Yunior Pérez y Rudy Barrientos en la mitad de cancha; y Pedro Altán, José Martínez y Yasnier Matos en la delantera.

El árbitro Bryan López Castellanos fue el encargado de supervisar el juego en el Estadio Cementos Progreso.

En la siguiente fecha Comunicaciones se enfrentará de visitante ante Marquense, mientras que Municipal jugará de local frente a Malacateco.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 13 puntos y se ubica en el décimo primer puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 30 unidades y está en el segundo lugar en el torneo.

Cambios en Comunicaciones

45′ 2T – Salieron Erick Lémus por Deyner Padilla y Rafael Morales por Emerson Raymundo

53′ 2T – Salió José Corena por Marco Domínguez

75′ 2T – Salieron Darwin Lom por Brian Martínez y Rodrigo Saravia por Jonathan Franco

88′ 2T – Salió Lynner García por José Gálvez

Amonestados en Comunicaciones:

17′ 1T José Corena, 4′ 2T Ernesto Monreal, 12′ 2T Karel Espino, 18′ 2T Marco Domínguez, 34′ 2T Stheven Robles, 35′ 2T Lynner García y 46′ 2T Brian Martínez

Cambios en Municipal

59′ 2T – Salieron Rudy Barrientos por Cristian Hernández y Yasnier Matos por César Archila

76′ 2T – Salió José Martínez por Eddie Hernández

89′ 2T – Salió Pedro Altán por John Méndez

Amonestados en Municipal: