Comunicaciones y Xelajú se miden en su primer partido en semifinales

Es mucha la diferencia que logró sacarle la visita en el historial del torneo al local: todas victorias en los últimos 5 enfrentamientos entre sí. Jugaron por última vez en esta competencia el 22 de marzo, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y el marcador favoreció a Xelajú con un marcador de 1-3.
Comunicaciones y Xelajú dan el primer paso en la serie por una de las semifinales del Clausura, para llegar más motivados al partido de vuelta previsto para el domingo 10 de mayo a las 22:00 en Mario Camposeco.
Próximo partido de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Llave 2: vs Xelajú: 10 de mayo – 19:00 horas
Próximo partido de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Llave 2: vs Comunicaciones: 10 de mayo – 19:00 horas
Los resultados de Comunicaciones en partidos del Clausura
- Temporada Regular: Achuapa 2 vs Comunicaciones 3 (21 de enero)
- Temporada Regular: Comunicaciones 2 vs Cobán Imperial 3 (24 de enero)
- Temporada Regular: Antigua GFC 0 vs Comunicaciones 1 (29 de enero)
- Temporada Regular: Xelajú 2 vs Comunicaciones 0 (31 de enero)
- Temporada Regular: Comunicaciones 2 vs Marquense 1 (7 de febrero)
- Temporada Regular: Mixco 2 vs Comunicaciones 2 (14 de febrero)
- Temporada Regular: Comunicaciones 2 vs Mictlán 1 (19 de febrero)
- Temporada Regular: Aurora FC 2 vs Comunicaciones 0 (22 de febrero)
- Temporada Regular: Comunicaciones 1 vs Municipal 0 (25 de febrero)
- Temporada Regular: Guastatoya 1 vs Comunicaciones 3 (28 de febrero)
- Temporada Regular: Comunicaciones 3 vs Malacateco 2 (3 de marzo)
- Temporada Regular: Comunicaciones 4 vs Achuapa 0 (8 de marzo)
- Temporada Regular: Cobán Imperial 2 vs Comunicaciones 0 (15 de marzo)
- Temporada Regular: Comunicaciones 0 vs Antigua GFC 1 (19 de marzo)
- Temporada Regular: Comunicaciones 1 vs Xelajú 3 (22 de marzo)
- Temporada Regular: Marquense 1 vs Comunicaciones 0 (29 de marzo)
- Temporada Regular: Comunicaciones 1 vs Mixco 0 (2 de abril)
- Temporada Regular: Mictlán 1 vs Comunicaciones 1 (5 de abril)
- Temporada Regular: Comunicaciones 1 vs Aurora FC 0 (10 de abril)
- Temporada Regular: Comunicaciones 1 vs Guastatoya 0 (20 de abril)
- Temporada Regular: Municipal 1 vs Comunicaciones 0 (15 de abril)
- Temporada Regular: Malacateco 1 vs Comunicaciones 0 (26 de abril)
- Cuartos de Final: Antigua GFC 3 vs Comunicaciones 2 (29 de abril)
- Cuartos de Final: Comunicaciones 2 vs Antigua GFC 0 (2 de mayo)
Los resultados de Xelajú en partidos >
del Clausura
- Temporada Regular: Xelajú 4 vs Aurora FC 0 (20 de enero)
- Temporada Regular: Antigua GFC 1 vs Xelajú 1 (25 de enero)
- Temporada Regular: Municipal 1 vs Xelajú 0 (28 de enero)
- Temporada Regular: Xelajú 2 vs Comunicaciones 0 (31 de enero)
- Temporada Regular: Guastatoya 1 vs Xelajú 0 (7 de febrero)
- Temporada Regular: Xelajú 4 vs Marquense 2 (15 de febrero)
- Temporada Regular: Malacateco 1 vs Xelajú 0 (18 de febrero)
- Temporada Regular: Xelajú 2 vs Mixco 1 (22 de febrero)
- Temporada Regular: Achuapa 0 vs Xelajú 0 (25 de febrero)
- Temporada Regular: Xelajú 2 vs Mictlán 0 (1 de marzo)
- Temporada Regular: Cobán Imperial 1 vs Xelajú 1 (5 de marzo)
- Temporada Regular: Aurora FC 0 vs Xelajú 0 (8 de marzo)
- Temporada Regular: Xelajú 1 vs Antigua GFC 1 (15 de marzo)
- Temporada Regular: Xelajú 3 vs Municipal 1 (19 de marzo)
- Temporada Regular: Comunicaciones 1 vs Xelajú 3 (22 de marzo)
- Temporada Regular: Xelajú 1 vs Guastatoya 1 (29 de marzo)
- Temporada Regular: Marquense 1 vs Xelajú 0 (1 de abril)
- Temporada Regular: Xelajú 1 vs Malacateco 0 (5 de abril)
- Temporada Regular: Mixco 3 vs Xelajú 1 (11 de abril)
- Temporada Regular: Mictlán 2 vs Xelajú 3 (19 de abril)
- Temporada Regular: Xelajú 3 vs Achuapa 0 (17 de abril)
- Temporada Regular: Xelajú 2 vs Cobán Imperial 1 (26 de abril)
- Cuartos de Final: Marquense 1 vs Xelajú 1 (30 de abril)
- Cuartos de Final: Xelajú 2 vs Marquense 0 (3 de mayo)
Horario Comunicaciones y Xelajú, según país
- Argentina: 23:00 horas
- Colombia y Perú: 21:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas