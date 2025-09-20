Con doblete de Byron Angulo, Malacateco derrotó a Antigua GFC

Por la fecha 11 del Apertura, Malacateco hizo gala de su supremacía frente a Antigua GFC. La acción que dio inicio al show de Byron Angulo fue un disparo ejecutado al minuto 14 del primer tiempo. El delantero completó su doblete después de una jugada cuando transcurrían 33 minutos de la misma etapa. El gol restante de Malacateco estuvo a cargo de José Ochoa (45′ 2T), tras una jugada. Pese a que Antigua GFC llegó a romper la red rival cuando Juan Francisco Apaolaza disparó en el minuto 34 de la segunda mitad, terminó perdiendo en esta jornada.

La figura del encuentro fue Byron Angulo. El delantero de Malacateco convirtió 2 goles y pateó 2 veces al arco ante Antigua GFC.

También fue clave en el Estadio Santa Lucía, José Ochoa. El volante de Malacateco se destacó frente a Antigua GFC ya que convirtió 1 gol.

El entrenador de Malacateco, Roberto Montoya, dispuso en campo una formación 3-4-3 con Miguel Jiménez en el arco; Carlos Pérez Ochoa, Brayan Morales y Víctor Torres en la línea defensiva; Frank De León, Franklin Quinteros, Kevin Ramírez y Andy Soto en el medio; y Vidal Paz, José Ortiz y Byron Angulo en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Mauricio Tapia se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Luis Morán bajo los tres palos; Juan Osorio, José Ardón, Kevin Grijalva y Juan Carbonell en defensa; José Espinoza, Óscar Castellanos y Brandon De León en la mitad de cancha; y Oscar Santis, Jostin Daly y Marvin Ávila en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Sergio Reyna Möller.

Malacateco visitará a Xelajú en la próxima jornada, mientras que Antigua GFC visitará a Marquense en el estadio Marquesa de la Ensenada.

El local está en el sexto puesto con 13 puntos, mientras que el visitante llegó a 20 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo.

Cambios en Malacateco

63′ 2T – Salieron José Ortiz por Kenneth Cerdas y Vidal Paz por José Ochoa

72′ 2T – Salió Franklin Quinteros por José Franco

82′ 2T – Salieron Byron Angulo por Ditter Lang y Frank De León por Joshua Trigueño

Amonestados en Malacateco:

10′ 1T Víctor Torres, 7′ 2T Byron Angulo y 42′ 2T Ditter Lang

Cambios en Antigua GFC

22′ 1T – Salió Brandon De León por Dewinder Bradley

45′ 2T – Salió Marvin Ávila por Diego Fernández

60′ 2T – Salieron Kevin Grijalva por Enzo Fernández y Jostin Daly por Juan Francisco Apaolaza

85′ 2T – Salió Juan Carbonell por Milton Maciel

Amonestados en Antigua GFC: