Con doblete de Byron Angulo, Malacateco derrotó a Antigua GFC

La figura del encuentro fue Byron Angulo. El delantero de Malacateco convirtió 2 goles y pateó 2 veces al arco ante Antigua GFC.
También fue clave en el Estadio Santa Lucía, José Ochoa. El volante de Malacateco se destacó frente a Antigua GFC ya que convirtió 1 gol.
El entrenador de Malacateco, Roberto Montoya, dispuso en campo una formación 3-4-3 con Miguel Jiménez en el arco; Carlos Pérez Ochoa, Brayan Morales y Víctor Torres en la línea defensiva; Frank De León, Franklin Quinteros, Kevin Ramírez y Andy Soto en el medio; y Vidal Paz, José Ortiz y Byron Angulo en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Mauricio Tapia se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Luis Morán bajo los tres palos; Juan Osorio, José Ardón, Kevin Grijalva y Juan Carbonell en defensa; José Espinoza, Óscar Castellanos y Brandon De León en la mitad de cancha; y Oscar Santis, Jostin Daly y Marvin Ávila en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Sergio Reyna Möller.
Malacateco visitará a Xelajú en la próxima jornada, mientras que Antigua GFC visitará a Marquense en el estadio Marquesa de la Ensenada.
El local está en el sexto puesto con 13 puntos, mientras que el visitante llegó a 20 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo.
Cambios en Malacateco
- 63′ 2T – Salieron José Ortiz por Kenneth Cerdas y Vidal Paz por José Ochoa
- 72′ 2T – Salió Franklin Quinteros por José Franco
- 82′ 2T – Salieron Byron Angulo por Ditter Lang y Frank De León por Joshua Trigueño
Amonestados en Malacateco:
- 10′ 1T Víctor Torres, 7′ 2T Byron Angulo y 42′ 2T Ditter Lang
Cambios en Antigua GFC
- 22′ 1T – Salió Brandon De León por Dewinder Bradley
- 45′ 2T – Salió Marvin Ávila por Diego Fernández
- 60′ 2T – Salieron Kevin Grijalva por Enzo Fernández y Jostin Daly por Juan Francisco Apaolaza
- 85′ 2T – Salió Juan Carbonell por Milton Maciel
Amonestados en Antigua GFC:
- 1′ 1T José Ardón, 39′ 1T Óscar Castellanos, 9′ 2T Dewinder Bradley, 31′ 2T Enzo Fernández, 36′ 2T Juan Carbonell y 49′ 2T Diego Fernández