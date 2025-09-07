Con doblete de Carlos Castrillo, Achuapa liquidó 4-1 a Xelajú

El mejor jugador del partido fue Carlos Castrillo. El defensa de Achuapa tuvo un buen nivel al marcar 2 goles.
Yeison Carabali se destacó por su sólida defensa. El defensa de Achuapa tuvo un buen nivel al marcar 1 gol.
El técnico de Achuapa, Martín García, propuso una formación 6-2-2 con Ederson Cabezas en el arco; Randall Corado, Carlos Castrillo, Dayron Suazo, José Salazar, Yeison Carabali y Cristian González en la línea defensiva; Isaías de León y Alexis Matta en el medio; y Vitor Alves y Agustín Maziero en el ataque.
Por su parte, el equipo de Amarini Villatoro salió a la cancha con un esquema 5-3-2 con Rubén Silva bajo los tres palos; Javier González, Gerardo Gordillo, Manuel Romero, José Castañeda y Widvin Tebalan en defensa; Jorge Aparicio, Elmer Cardoza y Derrikson Quirós en la mitad de cancha; y Antonio López y Pedro Báez en la delantera.
Kevin Cacao fue el árbitro que dirigió el partido en el Estadio Municipal Manuel Ariza.
El próximo partido de Achuapa en el campeonato será como visitante ante Mictlán, mientras que Xelajú recibirá a Aurora FC.
Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 12 puntos y se ubica en el quinto puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 11 unidades y está en el sexto lugar en el torneo.
Cambios en Achuapa
- 60′ 2T – Salieron Vitor Alves por Carlos Santos, Elmer Cardoza por Harim Quezada y Agustín Maziero por Edgar Macal
- 69′ 2T – Salieron José Salazar por Kevin Tiul y Isaías de León por Anthony Salama
- 74′ 2T – Salió Alexis Matta por Kevin Castillo
Amonestados en Achuapa:
- 10′ 2T Dayron Suazo (Conducta antideportiva) y 39′ 2T Carlos Santos (Conducta antideportiva)
Cambios en Xelajú
- 45′ 2T – Salió Gerardo Gordillo por Steven Cárdenas
- 70′ 2T – Salió Derrikson Quirós por Maynor de León
- 71′ 2T – Salió Pedro Báez por Óscar de León
- 78′ 2T – Salió Widvin Tebalan por José Javier Longo
Amonestados en Xelajú:
- 25′ 1T Gerardo Gordillo (Conducta antideportiva), 30′ 2T Javier González (Conducta antideportiva), 35′ 2T Steven Cárdenas (Conducta antideportiva) y 41′ 2T Antonio López (Conducta antideportiva)