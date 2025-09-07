Con doblete de Carlos Castrillo, Achuapa liquidó 4-1 a Xelajú

El defensor de Achuapa Carlos Castrillo brilló con un doblete en la goleada que su equipo propinó a Xelajú, en la fecha 8 del Apertura. Los goles del partido para el local los anotaron Vitor Alves (11′ 1T, de penal), Yeison Carabali (13′ 2T) y Carlos Castrillo (20′ 2T y 32′ 2T). Mientras que el gol de visitante lo hizo Óscar de León (34′ 2T).

El mejor jugador del partido fue Carlos Castrillo. El defensa de Achuapa tuvo un buen nivel al marcar 2 goles.

Yeison Carabali se destacó por su sólida defensa. El defensa de Achuapa tuvo un buen nivel al marcar 1 gol.

El técnico de Achuapa, Martín García, propuso una formación 6-2-2 con Ederson Cabezas en el arco; Randall Corado, Carlos Castrillo, Dayron Suazo, José Salazar, Yeison Carabali y Cristian González en la línea defensiva; Isaías de León y Alexis Matta en el medio; y Vitor Alves y Agustín Maziero en el ataque.

Por su parte, el equipo de Amarini Villatoro salió a la cancha con un esquema 5-3-2 con Rubén Silva bajo los tres palos; Javier González, Gerardo Gordillo, Manuel Romero, José Castañeda y Widvin Tebalan en defensa; Jorge Aparicio, Elmer Cardoza y Derrikson Quirós en la mitad de cancha; y Antonio López y Pedro Báez en la delantera.

Kevin Cacao fue el árbitro que dirigió el partido en el Estadio Municipal Manuel Ariza.

El próximo partido de Achuapa en el campeonato será como visitante ante Mictlán, mientras que Xelajú recibirá a Aurora FC.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 12 puntos y se ubica en el quinto puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 11 unidades y está en el sexto lugar en el torneo.

Cambios en Achuapa

60′ 2T – Salieron Vitor Alves por Carlos Santos, Elmer Cardoza por Harim Quezada y Agustín Maziero por Edgar Macal

69′ 2T – Salieron José Salazar por Kevin Tiul y Isaías de León por Anthony Salama

74′ 2T – Salió Alexis Matta por Kevin Castillo

Amonestados en Achuapa:

10′ 2T Dayron Suazo (Conducta antideportiva) y 39′ 2T Carlos Santos (Conducta antideportiva)

Cambios en Xelajú

45′ 2T – Salió Gerardo Gordillo por Steven Cárdenas

70′ 2T – Salió Derrikson Quirós por Maynor de León

71′ 2T – Salió Pedro Báez por Óscar de León

78′ 2T – Salió Widvin Tebalan por José Javier Longo

Amonestados en Xelajú: