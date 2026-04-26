Con doblete de José Martínez, Municipal liquidó 3-0 a Mixco

El mejor jugador del partido fue José Martínez. El atacante de Municipal anotó 2 goles y disparó al arco contrario en 2 oportunidades.
Yasnier Matos se destacó también en el estadio Manuel Felipe Carrera. El atacante de Municipal anotó 1 gol.
El técnico de Municipal, Mario Acevedo, propuso una formación 4-4-2 con Braulio Linares en el arco; César Calderón, José Mena, Darwin Torres y Aubrey David en la línea defensiva; Jonathan Franco, Rodrigo Saravia, John Méndez y Pedro Altán en el medio; y José Martínez y Erik López en el ataque.
Por su parte, el equipo de Fabricio Benítez salió a la cancha con un esquema 3-4-3 con Kevin Moscoso bajo los tres palos; Diego Méndez, Nixson Flores y Jeshua Urizar en defensa; Óscar González, Esnaydi Zúñiga, José Bolaños y Gabriel Arce en la mitad de cancha; y Esteban Garcia, Eliser Quiñones y Jefrey Segura en la delantera.
Diego Ojer González fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Manuel Felipe Carrera.
Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 38 puntos y se ubica en la cima de la tabla. Por su parte, el equipo visitante se queda en 36 unidades y está en el tercer lugar en el torneo.
Cambios en Municipal
- 26′ 1T – Salió Erik López por Yasnier Matos
- 67′ 2T – Salió José Martínez por Jefry Bantes
- 68′ 2T – Salieron Pedro Altán por Rudy Barrientos, Gabriel Arce por Jonathan Márquez y José Bolaños por Juan Mancilla
- 79′ 2T – Salió César Calderón por José Morales
- 80′ 2T – Salió Rodrigo Saravia por Cristian Jiménez
Amonestado en Municipal:
- 41′ 2T José Mena
Cambios en Mixco
- 45′ 2T – Salió Jefrey Segura por Rodrigo Marroquín
- 54′ 2T – Salió Óscar González por Kener Lemus
- 61′ 2T – Salió Esteban Garcia por Yonathan Pozuelos
Amonestado en Mixco:
- 10′ 2T Esnaydi Zúñiga