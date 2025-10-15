Con dos goles de Diego Casas y un gol agónico, Marquense venció 3-2 a Antigua GFC

Diego Casas se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Marquense mostró su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 2 veces al arco contrario.
José Joj se destacó también en el estadio Marquesa de la Ensenada. El atacante de Marquense anotó 1 gol.
El técnico de Marquense, Diego Vásquez, propuso una formación 4-4-2 con Manuel Sosa en el arco; Aarón Navarro, Oscar Linton, Fernando Fuentes y Denilson Hernández en la línea defensiva; Josué Cano, William Amaya, Andy Ruiz y Marvin Ceballos en el medio; y Diego Casas y David Chuc en el ataque.
Por su parte, el equipo de Mauricio Tapia salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Estuardo Sicán bajo los tres palos; Juan Osorio, Alexander Robinson, Enzo Fernández y Héctor Prillwitz en defensa; Gerson Chávez, José Espinoza y Selvin Sagastume en la mitad de cancha; y Robinson Flores, Juan Francisco Apaolaza y Dewinder Bradley en la delantera.
El árbitro Wildomar Ramírez fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Marquesa de la Ensenada.
En la siguiente fecha Marquense se enfrentará de visitante ante Achuapa, mientras que Antigua GFC jugará de visitante frente a Mictlán.
Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 15 puntos y se ubica en el noveno puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 26 unidades y está en el tercer lugar en el torneo.
Cambios en Marquense
- 65′ 2T – Salió Marvin Ceballos por José Joj
- 70′ 2T – Salió Aarón Navarro por Valerio Morales
- 75′ 2T – Salió David Chuc por Brailin de León
- 76′ 2T – Salió William Amaya por Elías Vásquez
Amonestados en Marquense:
- 55′ 1T Marvin Ceballos, 56′ 1T Manuel Sosa, 27′ 2T Denilson Hernández, 34′ 2T Diego Casas, 47′ 2T Andy Ruiz, 49′ 2T Brailin de León y 51′ 2T Diego Vásquez
Cambios en Antigua GFC
- 45′ 2T – Salió Gerson Chávez por Kevin Macareño
- 73′ 2T – Salió Selvin Sagastume por Santiago Garzaro
- 81′ 2T – Salieron Robinson Flores por Diego Fernández y Dewinder Bradley por Jostin Daly
- 86′ 2T – Salió Alexander Robinson por Juan Carbonell
Amonestado en Antigua GFC:
- 43′ 1T Gerson Chávez