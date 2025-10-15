Con dos goles de Diego Casas y un gol agónico, Marquense venció 3-2 a Antigua GFC

Con doblete de Diego Casas Marquense logró liquidar a Antigua GFC en la fecha 12 del Apertura. Las dos escuadras disfrutaron de chances y la emoción se mantuvo cuando el tablero reflejó un 2-2 momentáneo. Fueron los de Diego Vásquez quienes, con la eficacia de Diego Casas (16′ 1T y 47′ 2T, de penal) y José Joj (22′ 2T), aprovecharon sus oportunidades para quedarse con la victoria. Por el lado de Antigua GFC, las anotaciones llevaron la firma de José Espinoza (11′ 1T) y Kevin Macareño (38′ 2T).

Diego Casas se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Marquense mostró su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 2 veces al arco contrario.

José Joj se destacó también en el estadio Marquesa de la Ensenada. El atacante de Marquense anotó 1 gol.

El técnico de Marquense, Diego Vásquez, propuso una formación 4-4-2 con Manuel Sosa en el arco; Aarón Navarro, Oscar Linton, Fernando Fuentes y Denilson Hernández en la línea defensiva; Josué Cano, William Amaya, Andy Ruiz y Marvin Ceballos en el medio; y Diego Casas y David Chuc en el ataque.

Por su parte, el equipo de Mauricio Tapia salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Estuardo Sicán bajo los tres palos; Juan Osorio, Alexander Robinson, Enzo Fernández y Héctor Prillwitz en defensa; Gerson Chávez, José Espinoza y Selvin Sagastume en la mitad de cancha; y Robinson Flores, Juan Francisco Apaolaza y Dewinder Bradley en la delantera.

El árbitro Wildomar Ramírez fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Marquesa de la Ensenada.

En la siguiente fecha Marquense se enfrentará de visitante ante Achuapa, mientras que Antigua GFC jugará de visitante frente a Mictlán.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 15 puntos y se ubica en el noveno puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 26 unidades y está en el tercer lugar en el torneo.

Cambios en Marquense

65′ 2T – Salió Marvin Ceballos por José Joj

70′ 2T – Salió Aarón Navarro por Valerio Morales

75′ 2T – Salió David Chuc por Brailin de León

76′ 2T – Salió William Amaya por Elías Vásquez

Amonestados en Marquense:

55′ 1T Marvin Ceballos, 56′ 1T Manuel Sosa, 27′ 2T Denilson Hernández, 34′ 2T Diego Casas, 47′ 2T Andy Ruiz, 49′ 2T Brailin de León y 51′ 2T Diego Vásquez

Cambios en Antigua GFC

45′ 2T – Salió Gerson Chávez por Kevin Macareño

73′ 2T – Salió Selvin Sagastume por Santiago Garzaro

81′ 2T – Salieron Robinson Flores por Diego Fernández y Dewinder Bradley por Jostin Daly

86′ 2T – Salió Alexander Robinson por Juan Carbonell

Amonestado en Antigua GFC: