Con dos goles de Nicolás Martínez y un gol agónico, Mixco venció 2-1 a Marquense

Con doblete de Nicolás Martínez Mixco logró liquidar a Marquense en la fecha 18 del Clausura. Demostrando su habilidad en el área, Nicolás Martínez anotó su primer gol en el minuto 1 del segundo tiempo después de una jugada. Volvió a marcar durante el minuto 43 de la misma mitad para asegurar la victoria con una anotación de cabeza. Aunque Elvi Elington había temporalmente igualado, tras una jugada pasados los 15′ de la misma etapa, fue el doblete lo que definió el partido.

Nicolás Martínez se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Mixco mostró su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 2 veces al arco contrario.

Elvi Elington se destacó por su sólida defensa. El defensa de Marquense tuvo un buen nivel al marcar 1 gol.

El técnico de Mixco, Fabricio Benítez, propuso una formación 4-5-1 con Kevin Moscoso en el arco; Jeshua Urizar, Nixson Flores, Manuel Moreno y Facundo González en la línea defensiva; Edilson Reyes, Christian Ojeda, Esnaydi Zúñiga, Kennedy Rocha y Yonathan Pozuelos en el medio; y Nicolás Martínez en el ataque.

Por su parte, el equipo de Omar Arellano Nuño salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Javier Colli bajo los tres palos; Marco Rodas, Carlos Estrada, Oscar Linton y Fernando Fuentes en defensa; Josué Cano, Andy Ruiz, Dylan Flores, Miguel Escobar y David Chuc en la mitad de cancha; y Diego Casas en la delantera.

El árbitro Bryan López Castellanos fue el encargado de supervisar el juego en Municipal de Mixco.

En la siguiente fecha Mixco se enfrentará de local ante Xelajú, mientras que Marquense jugará de local frente a Mictlán.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 29 puntos y se ubica en el cuarto puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 24 unidades y está en el noveno lugar en el torneo.

Cambios en Mixco

81′ 2T – Salió Kennedy Rocha por José Bolaños

Amonestados en Mixco:

38′ 1T Yonathan Pozuelos y 41′ 2T Christian Ojeda

Expulsados en Mixco:

46′ 1T Esnaydi Zúñiga (Roja directa) y 49′ 1T Fabricio Benítez (Roja directa)

Cambios en Marquense

45′ 1T – Salieron David Chuc por Elvi Elington, Yonathan Pozuelos por Esteban Garcia y Edilson Reyes por Óscar González

52′ 2T – Salieron Fernando Fuentes por Aarón Navarro y Miguel Escobar por José Joj

71′ 2T – Salieron Dylan Flores por Marvin Ceballos y Carlos Estrada por Elías Vásquez

Amonestados en Marquense: