Con dos goles de Nicolás Martínez y un gol agónico, Mixco venció 2-1 a Marquense

Nicolás Martínez se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Mixco mostró su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 2 veces al arco contrario.
Elvi Elington se destacó por su sólida defensa. El defensa de Marquense tuvo un buen nivel al marcar 1 gol.
El técnico de Mixco, Fabricio Benítez, propuso una formación 4-5-1 con Kevin Moscoso en el arco; Jeshua Urizar, Nixson Flores, Manuel Moreno y Facundo González en la línea defensiva; Edilson Reyes, Christian Ojeda, Esnaydi Zúñiga, Kennedy Rocha y Yonathan Pozuelos en el medio; y Nicolás Martínez en el ataque.
Por su parte, el equipo de Omar Arellano Nuño salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Javier Colli bajo los tres palos; Marco Rodas, Carlos Estrada, Oscar Linton y Fernando Fuentes en defensa; Josué Cano, Andy Ruiz, Dylan Flores, Miguel Escobar y David Chuc en la mitad de cancha; y Diego Casas en la delantera.
El árbitro Bryan López Castellanos fue el encargado de supervisar el juego en Municipal de Mixco.
En la siguiente fecha Mixco se enfrentará de local ante Xelajú, mientras que Marquense jugará de local frente a Mictlán.
Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 29 puntos y se ubica en el cuarto puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 24 unidades y está en el noveno lugar en el torneo.
Cambios en Mixco
- 81′ 2T – Salió Kennedy Rocha por José Bolaños
Amonestados en Mixco:
- 38′ 1T Yonathan Pozuelos y 41′ 2T Christian Ojeda
Expulsados en Mixco:
- 46′ 1T Esnaydi Zúñiga (Roja directa) y 49′ 1T Fabricio Benítez (Roja directa)
Cambios en Marquense
- 45′ 1T – Salieron David Chuc por Elvi Elington, Yonathan Pozuelos por Esteban Garcia y Edilson Reyes por Óscar González
- 52′ 2T – Salieron Fernando Fuentes por Aarón Navarro y Miguel Escobar por José Joj
- 71′ 2T – Salieron Dylan Flores por Marvin Ceballos y Carlos Estrada por Elías Vásquez
Amonestados en Marquense:
- 48′ 1T Oscar Linton y 30′ 2T Marco Rodas