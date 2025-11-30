Con dos tantos, Municipal derrotó a Marquense en su casa

En la fecha 22 del Apertura, Municipal doblegó a Marquense este domingo en el estadio Marquesa de la Ensenada. Eddie Hernández fue quién abrió la ventaja para Municipal en el minuto 24 del primer tiempo, mientras que Jefry Bantes no perdonó al portero rival para liquidar el resultado del partido en el minuto 32 de la misma etapa.

La figura del encuentro fue Eddie Hernández. El delantero de Municipal convirtió 1 gol.

Otro de los futbolistas clave en el estadio Marquesa de la Ensenada fue Jefry Bantes. El delantero de Municipal convirtió 1 gol.

El entrenador de Marquense, Diego Vásquez, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Minor Álvarez en el arco; Aarón Navarro, Fernando Fuentes, Oscar Linton y Denilson Hernández en la línea defensiva; Selvin Barlovento, Josué Cano y William Amaya en el medio; y Andy Ruiz, Diego Casas y David Chuc en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Mario Acevedo se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Kenderson Navarro bajo los tres palos; Darwin Torres, Nicolás Samayoa, César Calderón y Rudy Muñoz en defensa; Cristian Hernández, Yunior Pérez, Jonathan Franco y Aubrey David en la mitad de cancha; y Eddie Hernández y Jefry Bantes en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Julio Luna.

El local está en el noveno puesto con 23 puntos, mientras que el visitante llegó a 48 unidades y es el líder del torneo.

Cambios en Marquense

66′ 2T – Salió Josué Cano por Marvin Ceballos

71′ 2T – Salieron William Amaya por Alex Cifuentes y Kenderson Navarro por Braulio Linares

82′ 2T – Salió David Chuc por Elías Vásquez

Amonestados en Marquense:

21′ 1T Aarón Navarro (Conducta antideportiva), 45′ 1T Denilson Hernández (Conducta antideportiva) y 44′ 2T Fernando Fuentes (Conducta antideportiva)

Cambios en Municipal

46′ 2T – Salieron Jefry Bantes por Rudy Barrientos, Yunior Pérez por Yasnier Matos y Selvin Barlovento por Marco Rodas

72′ 2T – Salió Cristian Hernández por Rodrigo Saravia

79′ 2T – Salió Rudy Muñoz por Davis Contreras

Amonestados en Municipal: