Con dos tantos, Municipal derrotó a Marquense en su casa

Todo lo que dejó el duelo entre Marquense y Municipal: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

En la fecha 22 del Apertura, Municipal doblegó a Marquense este domingo en el estadio Marquesa de la Ensenada. Eddie Hernández fue quién abrió la ventaja para Municipal en el minuto 24 del primer tiempo, mientras que Jefry Bantes no perdonó al portero rival para liquidar el resultado del partido en el minuto 32 de la misma etapa.

La figura del encuentro fue Eddie Hernández. El delantero de Municipal convirtió 1 gol.

Otro de los futbolistas clave en el estadio Marquesa de la Ensenada fue Jefry Bantes. El delantero de Municipal convirtió 1 gol.

El entrenador de Marquense, Diego Vásquez, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Minor Álvarez en el arco; Aarón Navarro, Fernando Fuentes, Oscar Linton y Denilson Hernández en la línea defensiva; Selvin Barlovento, Josué Cano y William Amaya en el medio; y Andy Ruiz, Diego Casas y David Chuc en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Mario Acevedo se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Kenderson Navarro bajo los tres palos; Darwin Torres, Nicolás Samayoa, César Calderón y Rudy Muñoz en defensa; Cristian Hernández, Yunior Pérez, Jonathan Franco y Aubrey David en la mitad de cancha; y Eddie Hernández y Jefry Bantes en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Julio Luna.

El local está en el noveno puesto con 23 puntos, mientras que el visitante llegó a 48 unidades y es el líder del torneo.

Cambios en Marquense
  • 66′ 2T – Salió Josué Cano por Marvin Ceballos
  • 71′ 2T – Salieron William Amaya por Alex Cifuentes y Kenderson Navarro por Braulio Linares
  • 82′ 2T – Salió David Chuc por Elías Vásquez
Amonestados en Marquense:
  • 21′ 1T Aarón Navarro (Conducta antideportiva), 45′ 1T Denilson Hernández (Conducta antideportiva) y 44′ 2T Fernando Fuentes (Conducta antideportiva)

Cambios en Municipal
  • 46′ 2T – Salieron Jefry Bantes por Rudy Barrientos, Yunior Pérez por Yasnier Matos y Selvin Barlovento por Marco Rodas
  • 72′ 2T – Salió Cristian Hernández por Rodrigo Saravia
  • 79′ 2T – Salió Rudy Muñoz por Davis Contreras
Amonestados en Municipal:
  • 22′ 1T Yunior Pérez (Conducta antideportiva) y 40′ 1T Jefry Bantes (Conducta antideportiva)

