Con dos tantos, Municipal derrotó a Marquense en su casa

La figura del encuentro fue Eddie Hernández. El delantero de Municipal convirtió 1 gol.
Otro de los futbolistas clave en el estadio Marquesa de la Ensenada fue Jefry Bantes. El delantero de Municipal convirtió 1 gol.
El entrenador de Marquense, Diego Vásquez, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Minor Álvarez en el arco; Aarón Navarro, Fernando Fuentes, Oscar Linton y Denilson Hernández en la línea defensiva; Selvin Barlovento, Josué Cano y William Amaya en el medio; y Andy Ruiz, Diego Casas y David Chuc en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Mario Acevedo se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Kenderson Navarro bajo los tres palos; Darwin Torres, Nicolás Samayoa, César Calderón y Rudy Muñoz en defensa; Cristian Hernández, Yunior Pérez, Jonathan Franco y Aubrey David en la mitad de cancha; y Eddie Hernández y Jefry Bantes en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Julio Luna.
El local está en el noveno puesto con 23 puntos, mientras que el visitante llegó a 48 unidades y es el líder del torneo.
Cambios en Marquense
- 66′ 2T – Salió Josué Cano por Marvin Ceballos
- 71′ 2T – Salieron William Amaya por Alex Cifuentes y Kenderson Navarro por Braulio Linares
- 82′ 2T – Salió David Chuc por Elías Vásquez
Amonestados en Marquense:
- 21′ 1T Aarón Navarro (Conducta antideportiva), 45′ 1T Denilson Hernández (Conducta antideportiva) y 44′ 2T Fernando Fuentes (Conducta antideportiva)
Cambios en Municipal
- 46′ 2T – Salieron Jefry Bantes por Rudy Barrientos, Yunior Pérez por Yasnier Matos y Selvin Barlovento por Marco Rodas
- 72′ 2T – Salió Cristian Hernández por Rodrigo Saravia
- 79′ 2T – Salió Rudy Muñoz por Davis Contreras
Amonestados en Municipal:
- 22′ 1T Yunior Pérez (Conducta antideportiva) y 40′ 1T Jefry Bantes (Conducta antideportiva)