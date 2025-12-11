Con empate 0-0, Achuapa clasificó a Semifinal

Achuapa sacó un empate sin goles en el estadio ante Mixco, en el juego por la llave 3 del Apertura.

Sixto Betancourt se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Achuapa fue importante .

También fue importante Kevin Moscoso. El arquero de Mixco fue fundamental.

El director técnico de Mixco, Fabricio Benítez, planteó una estrategia 4-3-3 con Kevin Moscoso en el arco; Nixson Flores, Diego Méndez, Jorge Sotomayor y Facundo González en la línea defensiva; Gabriel Arce, Kener Lemus y Christian Ojeda en el medio; y Kennedy Rocha, Nicolás Martínez y Yonathan Pozuelos en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Álvaro García se pararon con un esquema 4-4-2 con Ederson Cabezas bajo los tres palos; Randall Corado, Carlos Castrillo, Dayron Suazo y Isaías de León en defensa; Carlos Santos, Yeison Carabali, Vitor Alves y Alexis Matta en la mitad de cancha; y Agustín Maziero y Erick Sánchez en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio fue Walter López Castellanos.

Al empatar en el partido de vuelta, Achuapa logró su clasificación a Semifinal de la competencia, al mantener la ventaja obtenida en el partido de ida frente a Mixco

Cambios en Mixco

45′ 2T – Salió Kennedy Rocha por José Bolaños

59′ 2T – Salió Gabriel Arce por Eliser Quiñones

60′ 2T – Salió Yonathan Pozuelos por Esteban Garcia

75′ 2T – Salió Christian Ojeda por Michael Moreira

84′ 2T – Salió Nixson Flores por Manuel Moreno

Amonestados en Mixco:

44′ 1T Jorge Sotomayor y 41′ 2T Manuel Moreno

Cambios en Achuapa

65′ 2T – Salió Agustín Maziero por Sixto Betancourt

70′ 2T – Salió Vitor Alves por Cristian González

81′ 2T – Salió Erick Sánchez por Nicolás Ankia

82′ 2T – Salió Alexis Matta por Kevin Tiul

Amonestados en Achuapa: