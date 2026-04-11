Con gol de Agustín Maziero, Antigua GFC le ganó a Municipal por 1 a 0

El enfrentamiento disputado en el estadio , correspondiente a la fecha 19 del Clausura, culminó con la victoria de Antigua GFC, que superó a Municipal por la mínima diferencia de 1-0. Agustín Maziero anotó el gol que selló el destino del encuentro, en el minuto 4 del primer tiempo.

El delantero se apoderó de la pelota, remató de cabeza y batió al arquero Braulio Linares Ortíz.

La figura del encuentro fue Agustín Maziero. El delantero de Antigua GFC convirtió 1 gol.

Diego Santis también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Antigua GFC fue importante .

El entrenador de Antigua GFC, Mauricio Tapia, dispuso en campo una formación 5-4-1 con Luis Morán en el arco; Héctor Prillwitz, Alexander Robinson, Juan Osorio, José Ardón y Enzo Fernández en la línea defensiva; Óscar Castellanos, José Rosales, Oscar Santis y Brayam Castañeda en el medio; y Agustín Maziero en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Mario Acevedo se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Braulio Linares bajo los tres palos; César Calderón, Nicolás Samayoa, Darwin Torres y José Morales en defensa; Yunior Pérez, Jonathan Franco, John Méndez, Cristian Hernández y Rudy Muñoz en la mitad de cancha; y Erik López en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Walter López Castellanos.

Antigua GFC recibirá a Malacateco en la próxima jornada, mientras que Municipal visitará a Marquense en el estadio . Para Municipal será un partido especial en esta competencia, al enfrentarse a su histórico rival en el clásico Chapin.

El local está en el cuarto puesto con 30 puntos, mientras que el visitante llegó a 29 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo.

Cambios en Antigua GFC

59′ 2T – Salió Brayam Castañeda por Santiago Garzaro

71′ 2T – Salieron Agustín Maziero por Diego Santis y Enzo Fernández por Andris Herrera

83′ 2T – Salió Oscar Santis por Kevin Macareño

84′ 2T – Salió Óscar Castellanos por Brandon De León

Amonestados en Antigua GFC:

11′ 1T Alexander Robinson, 21′ 1T Enzo Fernández y 26′ 2T Oscar Santis

Expulsado en Antigua GFC:

9′ 2T José Rosales (Roja directa)

Cambios en Municipal

45′ 2T – Salieron Erik López por José Martínez y Jonathan Franco por Rodrigo Saravia

58′ 2T – Salió Yunior Pérez por Pedro Altán

66′ 2T – Salió Cristian Hernández por César Archila

70′ 2T – Salió Darwin Torres por José Mena

Amonestados en Municipal: