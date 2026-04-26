Con gol de Roberto Meneses, Malacateco le ganó a Comunicaciones por 1 a 0

El defensor pudo controlar la pelota para descolocar con su disparo al arquero Arnold Barrios Morales.
La figura del encuentro fue Roberto Meneses. El defensor de Malacateco fue importante debido a que convirtió 1 gol.
Andru Morales también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Malacateco fue importante .
El entrenador de Malacateco, Mínor Díaz, dispuso en campo una formación 5-4-1 con Miguel Jiménez en el arco; Brayan Morales, Roberto Meneses, Dilan Palencia, Víctor Torres y Andy Soto en la línea defensiva; Gabino Vásquez, José Ochoa, Kevin Ramírez y Ángel López en el medio; y Matías Roskopf en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Marco Figueroa se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Arnold Barrios bajo los tres palos; David Prada, Walter García, Elsar Martín y Emerson Raymundo en defensa; Jose Grajeda, José Ayala y Josué Padilla en la mitad de cancha; y Walter Sandoval, Agustín Vuletich y José Ramírez en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Walter López Castellanos.
El local está en el décimo puesto con 22 puntos, mientras que el visitante llegó a 35 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo.
Cambios en Malacateco
- 65′ 2T – Salió Matías Roskopf por Diego Sánchez
- 73′ 2T – Salieron José Ochoa por Vidal Paz y Ángel López por Joshua Trigueño
- 89′ 2T – Salieron Roberto Meneses por Franklin Quinteros y Kevin Ramírez por Andru Morales
Amonestado en Malacateco:
- 2′ 2T Roberto Meneses
Cambios en Comunicaciones
- 45′ 2T – Salieron Josué Padilla por Lynner García, David Prada por Joseph Folgar y José Ramírez por Wilson Pineda
- 55′ 2T – Salió José Ayala por José Gálvez
- 80′ 2T – Salió Emerson Raymundo por Rafael Morales
Amonestados en Comunicaciones:
- 2′ 1T David Prada, 9′ 2T José Ayala y 17′ 2T Agustín Vuletich