Con gol de Roberto Meneses, Malacateco le ganó a Comunicaciones por 1 a 0

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Con gol de Roberto Meneses, Malacateco le ganó a Comunicaciones por 1 a 0

Todo lo que dejó el duelo entre Malacateco y Comunicaciones: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Clausura.

Redacción deportes

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Malacateco sumó de a 3 en el Estadio Santa Lucía tras ganar por 1 a 0 a Comunicaciones, en el partido por la fecha 22 del Clausura. Roberto Meneses anotó el gol que selló el destino del encuentro, en el minuto 25 del primer tiempo.

El defensor pudo controlar la pelota para descolocar con su disparo al arquero Arnold Barrios Morales.

La figura del encuentro fue Roberto Meneses. El defensor de Malacateco fue importante debido a que convirtió 1 gol.

Andru Morales también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Malacateco fue importante .

El entrenador de Malacateco, Mínor Díaz, dispuso en campo una formación 5-4-1 con Miguel Jiménez en el arco; Brayan Morales, Roberto Meneses, Dilan Palencia, Víctor Torres y Andy Soto en la línea defensiva; Gabino Vásquez, José Ochoa, Kevin Ramírez y Ángel López en el medio; y Matías Roskopf en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Marco Figueroa se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Arnold Barrios bajo los tres palos; David Prada, Walter García, Elsar Martín y Emerson Raymundo en defensa; Jose Grajeda, José Ayala y Josué Padilla en la mitad de cancha; y Walter Sandoval, Agustín Vuletich y José Ramírez en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Walter López Castellanos.

El local está en el décimo puesto con 22 puntos, mientras que el visitante llegó a 35 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo.

Cambios en Malacateco
  • 65′ 2T – Salió Matías Roskopf por Diego Sánchez
  • 73′ 2T – Salieron José Ochoa por Vidal Paz y Ángel López por Joshua Trigueño
  • 89′ 2T – Salieron Roberto Meneses por Franklin Quinteros y Kevin Ramírez por Andru Morales
Amonestado en Malacateco:
  • 2′ 2T Roberto Meneses

Cambios en Comunicaciones
  • 45′ 2T – Salieron Josué Padilla por Lynner García, David Prada por Joseph Folgar y José Ramírez por Wilson Pineda
  • 55′ 2T – Salió José Ayala por José Gálvez
  • 80′ 2T – Salió Emerson Raymundo por Rafael Morales
Amonestados en Comunicaciones:
  • 2′ 1T David Prada, 9′ 2T José Ayala y 17′ 2T Agustín Vuletich

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