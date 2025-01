Con la 7 de Aarón Herrera: Speed en Guatemala y su arriesgada acrobacia en “la mano de Dios”

El youtuber y streamer de 19 años Darren Jason Watkins Jr, estuvo de visita en Guatemala como parte de su gira por países de Latinoamérica.

IShowSpeed, como es conocido, arrancó su contenido en vivo desde la Ciudad de Antigua Guatemala, una de las más emblemáticas del país, y pasó por diversos momentos que causaron gracia entre sus seguidores.

Uno de esos highlights, fue el haber vestido una camiseta de la selección de Guatemala con el dorsal 7 en su espalda. No es secreto que Speed es un gran seguidor de Cristiano Ronaldo, por lo que nunca pierde la oportunidad de referenciar al histórico delantero portugués.

Es por eso que suele utilizar camisolas de futbol con el número 7, ya que es el dorsal que CR7 ha hecho icónico en su carrera.

En su estadía en Guatemala esta no fue la excepción, pero el DC United, equipo en donde milita el defensor guatemalteco Aarón Herrara no desaprovechó la oportunidad y también referenció a su jugador, que casualmente, también porta la camiseta número 7.

"IShowSpeed con el número 7 de Aarón Herrera", fue lo que publicó en su perfil oficial de Facebook el club de la MLS.

La publicación levantó todo tipo de comentarios humorísticos, pero no fue el único momento que seguramente quedará en la memoria de los seguidores guatemaltecos de Speed.

El streamer también aprovechó que estaba en Guatemala y visitó Hobbitenango, un parque temático en Antigua Guatemala que toma inspiración de la popular franquicia literaria y El Señor de los Anillos.

Ahí, Speed subió hasta uno de sus miradores y realizó una acrobacia que muchos catalogaron como "arriesgada".

Speed hizo un backflip (una voltereta hacia atrás) en el mirador y asombró a sus seguidores con el paisaje.

Luego de la acrobacia subió a Instagram el reel y pronto obtuvo más de 50 millones de visualizaciones con la descripción "Backflip on the hand of god", traducida como "Voltereta hacia atrás sobre la mano de Dios".