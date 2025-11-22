Con un gol agónico, Municipal venció a Antigua GFC por 2 a 1

Municipal ganó 2-1 contra Antigua GFC durante el encuentro celebrado este sábado correspondiente a la fecha 21 del Apertura. Municipal tomó ventaja al minuto 13 del primer tiempo gracias a una jugada de Yunior Pérez. Pero en el minuto 23 de la misma mitad, logró empatar Antigua GFC por medio de Robinson Flores, con gol de jugada. Aún así, el conjunto anfitrión alcanzó su segunda anotación después de una jugada de César Archila, para cerrar el partido cuando transcurrían 46′ de la segunda etapa.

La figura del encuentro fue César Archila. El volante de Municipal se destacó frente a Antigua GFC ya que convirtió 1 gol.

También fue clave en el estadio Manuel Felipe Carrera, Yunior Pérez. El volante de Municipal se destacó frente a Antigua GFC ya que convirtió 1 gol.

El entrenador de Municipal, Mario Acevedo, dispuso en campo una formación 5-4-1 con Kenderson Navarro en el arco; Cristian Jiménez, Nicolás Samayoa, José Mena, Darwin Torres y Rudy Muñoz en la línea defensiva; Cristian Hernández, Jonathan Franco, Yunior Pérez y Pedro Altán en el medio; y José Martínez en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Mauricio Tapia se plantaron con una estrategia 5-2-3 con Luis Morán bajo los tres palos; Kevin Grijalva, Juan Carbonell, Enzo Fernández, Óscar Castellanos y José Ardón en defensa; Héctor Prillwitz y José Rosales en la mitad de cancha; y Dewinder Bradley, Robinson Flores y Oscar Santis en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Sergio Reyna Möller.

Municipal recibirá a Guastatoya en la próxima jornada, mientras que Antigua GFC recibirá a Malacateco en el estadio Pensativo.

El local está en el segundo puesto con 42 puntos, mientras que el visitante llegó a 39 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo.

Cambios en Municipal

59′ 2T – Salió Cristian Hernández por John Méndez

71′ 2T – Salió Cristian Jiménez por César Archila

93′ 2T – Salió Pedro Altán por Rodrigo Saravia

Amonestado en Municipal:

29′ 1T José Mena

Cambios en Antigua GFC

67′ 2T – Salió José Rosales por Gerson Chávez

68′ 2T – Salió Dewinder Bradley por Marvin Ávila

79′ 2T – Salieron Luis Morán por Estuardo Sicán y Robinson Flores por Milton Maciel

86′ 2T – Salió Óscar Castellanos por Selvin Sagastume

Amonestados en Antigua GFC: