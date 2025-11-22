Con un gol agónico, Municipal venció a Antigua GFC por 2 a 1

La figura del encuentro fue César Archila. El volante de Municipal se destacó frente a Antigua GFC ya que convirtió 1 gol.
También fue clave en el estadio Manuel Felipe Carrera, Yunior Pérez. El volante de Municipal se destacó frente a Antigua GFC ya que convirtió 1 gol.
El entrenador de Municipal, Mario Acevedo, dispuso en campo una formación 5-4-1 con Kenderson Navarro en el arco; Cristian Jiménez, Nicolás Samayoa, José Mena, Darwin Torres y Rudy Muñoz en la línea defensiva; Cristian Hernández, Jonathan Franco, Yunior Pérez y Pedro Altán en el medio; y José Martínez en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Mauricio Tapia se plantaron con una estrategia 5-2-3 con Luis Morán bajo los tres palos; Kevin Grijalva, Juan Carbonell, Enzo Fernández, Óscar Castellanos y José Ardón en defensa; Héctor Prillwitz y José Rosales en la mitad de cancha; y Dewinder Bradley, Robinson Flores y Oscar Santis en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Sergio Reyna Möller.
Municipal recibirá a Guastatoya en la próxima jornada, mientras que Antigua GFC recibirá a Malacateco en el estadio Pensativo.
El local está en el segundo puesto con 42 puntos, mientras que el visitante llegó a 39 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo.
Cambios en Municipal
- 59′ 2T – Salió Cristian Hernández por John Méndez
- 71′ 2T – Salió Cristian Jiménez por César Archila
- 93′ 2T – Salió Pedro Altán por Rodrigo Saravia
Amonestado en Municipal:
- 29′ 1T José Mena
Cambios en Antigua GFC
- 67′ 2T – Salió José Rosales por Gerson Chávez
- 68′ 2T – Salió Dewinder Bradley por Marvin Ávila
- 79′ 2T – Salieron Luis Morán por Estuardo Sicán y Robinson Flores por Milton Maciel
- 86′ 2T – Salió Óscar Castellanos por Selvin Sagastume
Amonestados en Antigua GFC:
- 37′ 1T Enzo Fernández y 43′ 1T José Rosales