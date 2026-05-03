Con un marcador de 2 a 0, Xelajú derrotó a Marquense y quedó en Semifinales

Xelajú controló el partido y complicó a Marquense, quienes perdieron 2-0 en el estadio Mario Camposeco. A los 19 minutos del primer tiempo, Steven Cárdenas encaminó el triunfo con una ejecución destacada. Yair Jaén consolidó la victoria de penal, marcando el 2 a 0 en el minuto 28 de la misma etapa.

Steven Cárdenas se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Xelajú mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

También fue importante Yair Jaén. El delantero de Xelajú marcó 1 gol.

El director técnico de Xelajú, Roberto Hernández, planteó una estrategia 4-3-3 con Estuardo Chang en el arco; Javier González, Manuel Romero, José Castañeda y Widvin Tebalan en la línea defensiva; Juan Cardona, Raúl Calderón y Jorge Aparicio en el medio; y Yilton Díaz, Steven Cárdenas y Yair Jaén en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Omar Arellano Nuño se pararon con un esquema 4-4-2 con Javier Colli bajo los tres palos; Marco Rodas, Fernando Fuentes, Carlos Estrada y Oscar Linton en defensa; David Chuc, Josué Cano, William Amaya y Dylan Flores en la mitad de cancha; y Diego Casas y Juan Villalobos en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Mario Camposeco fue Wildomar Ramírez.

Con esta victoria, Xelajú alcanzó Semifinales en el partido de vuelta y puso fin al sueño del Marquense.

Cambios en Xelajú

72′ 2T – Salió Steven Cárdenas por Joffre Escobar

84′ 2T – Salieron Yair Jaén por Ricardo Marquez y Yilton Díaz por José Javier Longo

Amonestados en Xelajú:

12′ 1T Steven Cárdenas, 22′ 1T José Castañeda, 21′ 2T Estuardo Chang, 26′ 2T Jorge Aparicio y 35′ 2T Joffre Escobar

Cambios en Marquense

54′ 2T – Salió Juan Villalobos por Elvi Elington

64′ 2T – Salieron Josué Cano por Andy Ruiz, José Castañeda por Denilson Ochaeta y Dylan Flores por Miguel Escobar

Amonestados en Marquense:

7′ 1T Marco Rodas, 37′ 1T Omar Arellano Nuño, 11′ 2T Oscar Linton, 18′ 2T Fernando Fuentes, 27′ 2T Carlos Estrada y 29′ 2T Andy Ruiz

Expulsado en Marquense: