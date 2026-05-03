Con un marcador de 2 a 0, Xelajú derrotó a Marquense y quedó en Semifinales

Steven Cárdenas se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Xelajú mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.
También fue importante Yair Jaén. El delantero de Xelajú marcó 1 gol.
El director técnico de Xelajú, Roberto Hernández, planteó una estrategia 4-3-3 con Estuardo Chang en el arco; Javier González, Manuel Romero, José Castañeda y Widvin Tebalan en la línea defensiva; Juan Cardona, Raúl Calderón y Jorge Aparicio en el medio; y Yilton Díaz, Steven Cárdenas y Yair Jaén en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Omar Arellano Nuño se pararon con un esquema 4-4-2 con Javier Colli bajo los tres palos; Marco Rodas, Fernando Fuentes, Carlos Estrada y Oscar Linton en defensa; David Chuc, Josué Cano, William Amaya y Dylan Flores en la mitad de cancha; y Diego Casas y Juan Villalobos en la delantera.
El juez seleccionado para el partido en el estadio Mario Camposeco fue Wildomar Ramírez.
Con esta victoria, Xelajú alcanzó Semifinales en el partido de vuelta y puso fin al sueño del Marquense.
Cambios en Xelajú
- 72′ 2T – Salió Steven Cárdenas por Joffre Escobar
- 84′ 2T – Salieron Yair Jaén por Ricardo Marquez y Yilton Díaz por José Javier Longo
Amonestados en Xelajú:
- 12′ 1T Steven Cárdenas, 22′ 1T José Castañeda, 21′ 2T Estuardo Chang, 26′ 2T Jorge Aparicio y 35′ 2T Joffre Escobar
Cambios en Marquense
- 54′ 2T – Salió Juan Villalobos por Elvi Elington
- 64′ 2T – Salieron Josué Cano por Andy Ruiz, José Castañeda por Denilson Ochaeta y Dylan Flores por Miguel Escobar
Amonestados en Marquense:
- 7′ 1T Marco Rodas, 37′ 1T Omar Arellano Nuño, 11′ 2T Oscar Linton, 18′ 2T Fernando Fuentes, 27′ 2T Carlos Estrada y 29′ 2T Andy Ruiz
Expulsado en Marquense:
- 30′ 2T Elvi Elington (Roja directa)