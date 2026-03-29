Con un solo gol agónico, Mictlán derrotó a Cobán Imperial en el Estadio La Asunción

El choque entre Mictlán y Cobán I., correspondiente a la fecha 16 del Clausura, terminó con una estrecha victoria del conjunto anfitrión por 1 a 0. En el minuto 46 del segundo tiempo, William Fajardo anotó el gol que le dio el triunfo a Mictlán.

El delantero pudo dominar el balón y desestabilizó al arquero Tomás Casas con su disparo.

William Fajardo tuvo una gran actuación. El atacante de Mictlán brilló al convertir 1 gol.

Otro jugador que tuvo gran partido fue John Faust. El portero de Mictlán fue protagonista frente a Cobán Imperial.

El DT de Mictlán, Gabriel Álvarez, presentó una disposición táctica 3-5-2 con John Faust en el arco; Juan Carlos Escobar, Renny Folleco y Richard Monges en la línea defensiva; Brandon Rivas, Jonas Herrarte, Osman Salguero, Guillermo Chavasco y Kendel Herrarte en el medio; y William Fajardo y Sebastián Colón en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Martín García salió con una disposición táctica 4-4-2 con Tomás Casas bajo los tres palos; Luis De León, Carlos Flores, Marcos Acosta y Blady Aldana en defensa; Ángel Cabrera, Byron Leal, Yonathan Morán y Bryan Lemus en la mitad de cancha; y Carlos Monges y Uri Amaral en la delantera.

Orlando Alvarado fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Mictlán enfrentará de visitante a Antigua GFC, mientras que Cobán I. jugará de local frente a Aurora FC.

De esta manera el local está en el sexto puesto en el campeonato con 24 puntos, mientras que la visita, con 26, queda en el segundo lugar.

Cambios en Mictlán

45′ 2T – Salió Guillermo Chavasco por Julio César Rodríguez

65′ 2T – Salieron Kendel Herrarte por Robin Betancourth y Brandon Rivas por Miguel Ángel Lemus

82′ 2T – Salió Jonas Herrarte por Cesar Chinchilla

Amonestado en Mictlán:

38′ 1T Richard Monges

Cambios en Cobán Imperial

19′ 1T – Salió Carlos Monges por Juan Carlos Winter

56′ 2T – Salió Ángel Cabrera por Marco Rivas

57′ 2T – Salieron Yonathan Morán por Steven Paredes y Bryan Lemus por Julio Fajardo

74′ 2T – Salió Uri Amaral por Selvin Tení

Amonestados en Cobán Imperial:

9′ 2T Blady Aldana, 13′ 2T Steven Paredes, 20′ 2T Uri Amaral y 40′ 2T Julio Fajardo

Expulsados en Cobán Imperial: