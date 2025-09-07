Con un solo gol, Aurora FC derrotó a Malacateco en el estadio Municipal Guillermo Slowing

Aurora FC venció a Malacateco por 1 a 0 en condición de local, en el encuentro correspondiente a la fecha 8 del Apertura. En el minuto 9 del primer tiempo, Jorge Batres anotó el gol que le dio el triunfo a Aurora FC.

El volante se aprovechó de la asistencia de Daniel Baján y desestabilizó al arquero Miguel Jiménez Ponce con su disparo.

El DT de Aurora FC, Saúl Phillip, presentó una disposición táctica 3-4-3 con Liborio Sánchez en el arco; José Manuel Lemus, Jairo Soriano y Carlos Monterroso en la línea defensiva; Daniel Baján, Carlos Quan, Jorge Batres y Alejandro Galindo en el medio; y Alex Díaz, Andres Echeverria y Paulo Motta en el ataque.

Por su parte, el conjunto de José Guadalupe Cruz salió con una disposición táctica 3-4-3 con Miguel Jiménez bajo los tres palos; Víctor Torres, Brayan Morales y Marlon Chun en defensa; Ángel López, Franklin Quinteros, Frank De León y Kenneth Cerdas en la mitad de cancha; y Vidal Paz, José Ortiz y Joshua Trigueño en la delantera.

Stib Morales Ordóñez fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Aurora FC enfrentará de visitante a Xelajú, mientras que Malacateco jugará de local frente a Cobán Imperial.

De esta manera el local está puntero en el campeonato con 17 puntos, mientras que la visita, con 7, queda en el décimo primer lugar.

Cambios en Aurora FC

54′ 2T – Salieron Alejandro Galindo por José Luis Vivas y Jorge Batres por Eddie Ibargüen

60′ 2T – Salió Paulo Motta por Nicolas Lovato

61′ 2T – Salió Andres Echeverria por Diego Ruiz

92′ 2T – Salió Daniel Baján por Federico Cordero

Amonestados en Aurora FC:

43′ 1T Alex Díaz (Conducta antideportiva), 13′ 2T Carlos Monterroso (Conducta antideportiva), 26′ 2T Jairo Soriano (Conducta antideportiva) y 27′ 2T Saúl Phillip (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Malacateco

45′ 2T – Salieron Joshua Trigueño por José Franco y Marlon Chun por Gabino Vásquez

66′ 2T – Salieron José Ortiz por Ayrton Sisa y Frank De León por Arsham García

82′ 2T – Salió Kenneth Cerdas por Irving Hernández

Amonestados en Malacateco: