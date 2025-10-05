Con un solo gol, Aurora FC derrotó a Municipal en el estadio Municipal Guillermo Slowing

Aurora FC se quedó con los tres puntos este domingo en el estadio Municipal Guillermo Slowing. En el minuto 23 del segundo tiempo, José Luis Vivas anotó el gol que le dio el triunfo a Aurora FC.

El volante pudo dominar el balón y desestabilizó al arquero Braulio Linares Ortíz con su disparo.

José Luis Vivas tuvo una gran actuación. El volante de Aurora FC anotó 1 gol.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Liborio Sánchez. El portero de Aurora FC fue protagonista frente a Municipal.

El DT de Aurora FC, Saúl Phillip, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Liborio Sánchez en el arco; Carlos Monterroso, Jafet Soriano, Allan García y José Manuel Lemus en la línea defensiva; Nicolas Lovato, Eddie Ibargüen, Pablo Mingorance, José Luis Vivas y Daniel Baján en el medio; y Alejandro Galindo en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Mario Acevedo salió con una disposición táctica 4-3-3 con Braulio Linares bajo los tres palos; Cristian Jiménez, José Mena, Carlos Estrada y Aubrey David en defensa; John Méndez, Yunior Pérez y Cristian Hernández en la mitad de cancha; y César Archila, José Martínez y Yasnier Matos en la delantera.

Walter López Castellanos fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Aurora FC enfrentará de local a Mictlán, mientras que Municipal jugará de local frente a Cobán Imperial.

De esta manera el local está en el tercer puesto en el campeonato con 22 puntos, mientras que la visita, con 26, queda en la parte alta de la tabla.

Cambios en Aurora FC

61′ 2T – Salió Pablo Mingorance por Diego Ruiz

76′ 2T – Salieron Allan García por Carlos Quan y Nicolas Lovato por Jorge Ticurú

84′ 2T – Salió Alejandro Galindo por Víctor Urias

85′ 2T – Salieron Eddie Ibargüen por Jorge Batres y Carlos Estrada por Eddie Hernández

Amonestados en Aurora FC:

1′ 2T Pablo Mingorance, 35′ 2T Alejandro Galindo, 38′ 2T Carlos Quan y 43′ 2T Daniel Baján

Cambios en Municipal

57′ 2T – Salió John Méndez por Rudy Barrientos

73′ 2T – Salió Cristian Hernández por Jefry Bantes

74′ 2T – Salió Yasnier Matos por Davis Contreras

Amonestados en Municipal:

23′ 1T Cristian Hernández, 34′ 1T John Méndez, 37′ 2T Carlos Estrada, 43′ 2T Jefry Bantes y 49′ 2T Cristian Jiménez

Expulsado en Municipal: