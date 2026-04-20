Con un solo gol, Comunicaciones derrotó a Guastatoya en el Estadio La Asunción

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Con un solo gol, Comunicaciones derrotó a Guastatoya en el Estadio La Asunción

Todo lo que dejó el duelo entre Comunicaciones y Guastatoya: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Clausura.

Redacción deportes

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Tan solo una anotación de Comunicaciones cambió el destino del partido en la fecha 21 del Clausura, asegurando su triunfo por 1-0 sobre Guastatoya en el Estadio La Asunción. En el minuto 14 del segundo tiempo, Omar Duarte anotó el gol que le dio el triunfo a Comunicaciones.

El delantero pudo dominar el balón y desestabilizó al arquero Rubén Escobar Fernández con su disparo.

Omar Duarte tuvo una gran actuación. El atacante de Comunicaciones brilló al convertir 1 gol.

La presencia defensiva José Gálvez fue notable en el partido. El defensa de Comunicaciones fue importante .

El DT de Comunicaciones, Marco Figueroa, presentó una disposición táctica 5-3-2 con Fredy Pérez en el arco; Erick González, José Pinto, Andy Contreras, Ernesto Monreal y Stheven Robles en la línea defensiva; Dairon Reyes, Karel Espino y Wilson Pineda en el medio; y Omar Duarte y Janpol Morales en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Pablo Centrone salió con una disposición táctica 4-4-2 con Rubén Escobar bajo los tres palos; Víctor Armas, Emanuel Yori, José Almanza y Keyner Agustín en defensa; Yordin Hernández, Joshua Ubico, Marlon Sequén y Ariel Lon en la mitad de cancha; y Nelson García y Víctor Ávalos en la delantera.

Diego Ojer González fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Comunicaciones enfrentará de visitante a Malacateco, mientras que Guastatoya jugará de local frente a Marquense.

De esta manera el local está en el cuarto puesto en el campeonato con 35 puntos, mientras que la visita, con 28, queda en el octavo lugar.

Cambios en Comunicaciones
  • 45′ 2T – Salieron Wilson Pineda por Samuel Camacho, Andy Contreras por Andersson Ortiz y Marlon Sequén por Denilson Sánchez
  • 69′ 2T – Salieron Dairon Reyes por Lynner García y Ariel Lon por Yordi Aguilar
  • 83′ 2T – Salió Omar Duarte por Agustín Vuletich
  • 88′ 2T – Salió Andersson Ortiz por José Gálvez
Amonestados en Comunicaciones:
  • 34′ 1T Andy Contreras y 21′ 2T Janpol Morales

Cambios en Guastatoya
  • 86′ 2T – Salió Víctor Armas por Herberth Morales
Amonestado en Guastatoya:
  • 32′ 1T Marlon Sequén

Expulsado en Guastatoya:
  • 29′ 2T Yordi Aguilar (Roja directa)

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