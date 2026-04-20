Con un solo gol, Comunicaciones derrotó a Guastatoya en el Estadio La Asunción

El delantero pudo dominar el balón y desestabilizó al arquero Rubén Escobar Fernández con su disparo.
Omar Duarte tuvo una gran actuación. El atacante de Comunicaciones brilló al convertir 1 gol.
La presencia defensiva José Gálvez fue notable en el partido. El defensa de Comunicaciones fue importante .
El DT de Comunicaciones, Marco Figueroa, presentó una disposición táctica 5-3-2 con Fredy Pérez en el arco; Erick González, José Pinto, Andy Contreras, Ernesto Monreal y Stheven Robles en la línea defensiva; Dairon Reyes, Karel Espino y Wilson Pineda en el medio; y Omar Duarte y Janpol Morales en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Pablo Centrone salió con una disposición táctica 4-4-2 con Rubén Escobar bajo los tres palos; Víctor Armas, Emanuel Yori, José Almanza y Keyner Agustín en defensa; Yordin Hernández, Joshua Ubico, Marlon Sequén y Ariel Lon en la mitad de cancha; y Nelson García y Víctor Ávalos en la delantera.
Diego Ojer González fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
En la próxima jornada Comunicaciones enfrentará de visitante a Malacateco, mientras que Guastatoya jugará de local frente a Marquense.
De esta manera el local está en el cuarto puesto en el campeonato con 35 puntos, mientras que la visita, con 28, queda en el octavo lugar.
Cambios en Comunicaciones
- 45′ 2T – Salieron Wilson Pineda por Samuel Camacho, Andy Contreras por Andersson Ortiz y Marlon Sequén por Denilson Sánchez
- 69′ 2T – Salieron Dairon Reyes por Lynner García y Ariel Lon por Yordi Aguilar
- 83′ 2T – Salió Omar Duarte por Agustín Vuletich
- 88′ 2T – Salió Andersson Ortiz por José Gálvez
Amonestados en Comunicaciones:
- 34′ 1T Andy Contreras y 21′ 2T Janpol Morales
Cambios en Guastatoya
- 86′ 2T – Salió Víctor Armas por Herberth Morales
Amonestado en Guastatoya:
- 32′ 1T Marlon Sequén
Expulsado en Guastatoya:
- 29′ 2T Yordi Aguilar (Roja directa)