Con un solo gol, Comunicaciones derrotó a Guastatoya en el Estadio La Asunción

Tan solo una anotación de Comunicaciones cambió el destino del partido en la fecha 21 del Clausura, asegurando su triunfo por 1-0 sobre Guastatoya en el Estadio La Asunción. En el minuto 14 del segundo tiempo, Omar Duarte anotó el gol que le dio el triunfo a Comunicaciones.

El delantero pudo dominar el balón y desestabilizó al arquero Rubén Escobar Fernández con su disparo.

Omar Duarte tuvo una gran actuación. El atacante de Comunicaciones brilló al convertir 1 gol.

La presencia defensiva José Gálvez fue notable en el partido. El defensa de Comunicaciones fue importante .

El DT de Comunicaciones, Marco Figueroa, presentó una disposición táctica 5-3-2 con Fredy Pérez en el arco; Erick González, José Pinto, Andy Contreras, Ernesto Monreal y Stheven Robles en la línea defensiva; Dairon Reyes, Karel Espino y Wilson Pineda en el medio; y Omar Duarte y Janpol Morales en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Pablo Centrone salió con una disposición táctica 4-4-2 con Rubén Escobar bajo los tres palos; Víctor Armas, Emanuel Yori, José Almanza y Keyner Agustín en defensa; Yordin Hernández, Joshua Ubico, Marlon Sequén y Ariel Lon en la mitad de cancha; y Nelson García y Víctor Ávalos en la delantera.

Diego Ojer González fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Comunicaciones enfrentará de visitante a Malacateco, mientras que Guastatoya jugará de local frente a Marquense.

De esta manera el local está en el cuarto puesto en el campeonato con 35 puntos, mientras que la visita, con 28, queda en el octavo lugar.

Cambios en Comunicaciones

45′ 2T – Salieron Wilson Pineda por Samuel Camacho, Andy Contreras por Andersson Ortiz y Marlon Sequén por Denilson Sánchez

69′ 2T – Salieron Dairon Reyes por Lynner García y Ariel Lon por Yordi Aguilar

83′ 2T – Salió Omar Duarte por Agustín Vuletich

88′ 2T – Salió Andersson Ortiz por José Gálvez

Amonestados en Comunicaciones:

34′ 1T Andy Contreras y 21′ 2T Janpol Morales

Cambios en Guastatoya

86′ 2T – Salió Víctor Armas por Herberth Morales

Amonestado en Guastatoya:

32′ 1T Marlon Sequén

Expulsado en Guastatoya: