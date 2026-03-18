Con un solo gol, Mixco derrotó a Achuapa en Municipal de Mixco

El volante pudo dominar el balón y desestabilizó al arquero Ederson Cabezas Quiñónez con su disparo.
Christian Ojeda tuvo una gran actuación. El volante de Mixco anotó 1 gol.
La presencia defensiva Facundo González fue notable en el partido. El defensa de Mixco fue importante .
El DT de Mixco, Fabricio Benítez, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Kevin Moscoso en el arco; Manuel Moreno, Jeshua Urizar, Facundo González y Nixson Flores en la línea defensiva; Óscar González, Gabriel Arce y Edilson Reyes en el medio; y Kennedy Rocha, Yonathan Pozuelos y Nicolás Martínez en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Rafael Loredo salió con una disposición táctica 4-4-2 con Ederson Cabezas bajo los tres palos; Dayron Suazo, Mathius Gaitán, Carlos Castrillo y Yeison Carabali en defensa; Randall Corado, Larrson Rosales, Jomal Williams y Alexis Matta en la mitad de cancha; y Carlos Mejía y Erick Sánchez en la delantera.
Walter López Castellanos fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
En la próxima jornada Mixco enfrentará de visitante a Cobán Imperial, mientras que Achuapa jugará de local frente a Mictlán.
De esta manera el local está en el tercer puesto en el campeonato con 22 puntos, mientras que la visita, con 15, queda en el décimo lugar.
Cambios en Mixco
- 21′ 1T – Salió Facundo González por Rodrigo Marroquín
- 45′ 2T – Salieron Gabriel Arce por Christian Ojeda, Randall Corado por Anthony Martir y Larrson Rosales por Kevin Núñez
- 52′ 2T – Salió Kennedy Rocha por Esteban Garcia
- 66′ 2T – Salieron Edilson Reyes por Esnaydi Zúñiga y Yonathan Pozuelos por José Bolaños
- 78′ 2T – Salió Nicolás Martínez por Eliser Quiñones
Amonestado en Mixco:
- 35′ 1T Kennedy Rocha
Cambios en Achuapa
- 57′ 2T – Salió Carlos Mejía por Denilson Bol
- 63′ 2T – Salió Alexis Matta por Cristian González
- 79′ 2T – Salió Jomal Williams por Derlis Aquino
Amonestado en Achuapa:
- 29′ 1T Randall Corado
Expulsado en Achuapa:
- 4′ 2T Dayron Suazo (Roja directa)