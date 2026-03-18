Con un solo gol, Mixco derrotó a Achuapa en Municipal de Mixco

El partido entre Mixco y Achuapa en Municipal de Mixco, válido por la fecha 14 del Clausura, terminó con una victoria 1-0 a favor del equipo anfitrión. En el minuto 15 del segundo tiempo, Christian Ojeda anotó el gol que le dio el triunfo a Mixco.

El volante pudo dominar el balón y desestabilizó al arquero Ederson Cabezas Quiñónez con su disparo.

Christian Ojeda tuvo una gran actuación. El volante de Mixco anotó 1 gol.

La presencia defensiva Facundo González fue notable en el partido. El defensa de Mixco fue importante .

El DT de Mixco, Fabricio Benítez, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Kevin Moscoso en el arco; Manuel Moreno, Jeshua Urizar, Facundo González y Nixson Flores en la línea defensiva; Óscar González, Gabriel Arce y Edilson Reyes en el medio; y Kennedy Rocha, Yonathan Pozuelos y Nicolás Martínez en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Rafael Loredo salió con una disposición táctica 4-4-2 con Ederson Cabezas bajo los tres palos; Dayron Suazo, Mathius Gaitán, Carlos Castrillo y Yeison Carabali en defensa; Randall Corado, Larrson Rosales, Jomal Williams y Alexis Matta en la mitad de cancha; y Carlos Mejía y Erick Sánchez en la delantera.

Walter López Castellanos fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Mixco enfrentará de visitante a Cobán Imperial, mientras que Achuapa jugará de local frente a Mictlán.

De esta manera el local está en el tercer puesto en el campeonato con 22 puntos, mientras que la visita, con 15, queda en el décimo lugar.

Cambios en Mixco

21′ 1T – Salió Facundo González por Rodrigo Marroquín

45′ 2T – Salieron Gabriel Arce por Christian Ojeda, Randall Corado por Anthony Martir y Larrson Rosales por Kevin Núñez

52′ 2T – Salió Kennedy Rocha por Esteban Garcia

66′ 2T – Salieron Edilson Reyes por Esnaydi Zúñiga y Yonathan Pozuelos por José Bolaños

78′ 2T – Salió Nicolás Martínez por Eliser Quiñones

Amonestado en Mixco:

35′ 1T Kennedy Rocha

Cambios en Achuapa

57′ 2T – Salió Carlos Mejía por Denilson Bol

63′ 2T – Salió Alexis Matta por Cristian González

79′ 2T – Salió Jomal Williams por Derlis Aquino

Amonestado en Achuapa:

29′ 1T Randall Corado

Expulsado en Achuapa: