Con un solo gol, Mixco derrotó a Achuapa en Municipal de Mixco

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Con un solo gol, Mixco derrotó a Achuapa en Municipal de Mixco

Todo lo que dejó el duelo entre Mixco y Achuapa: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Clausura.

Redacción deportes

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El partido entre Mixco y Achuapa en Municipal de Mixco, válido por la fecha 14 del Clausura, terminó con una victoria 1-0 a favor del equipo anfitrión. En el minuto 15 del segundo tiempo, Christian Ojeda anotó el gol que le dio el triunfo a Mixco.

El volante pudo dominar el balón y desestabilizó al arquero Ederson Cabezas Quiñónez con su disparo.

Christian Ojeda tuvo una gran actuación. El volante de Mixco anotó 1 gol.

La presencia defensiva Facundo González fue notable en el partido. El defensa de Mixco fue importante .

El DT de Mixco, Fabricio Benítez, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Kevin Moscoso en el arco; Manuel Moreno, Jeshua Urizar, Facundo González y Nixson Flores en la línea defensiva; Óscar González, Gabriel Arce y Edilson Reyes en el medio; y Kennedy Rocha, Yonathan Pozuelos y Nicolás Martínez en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Rafael Loredo salió con una disposición táctica 4-4-2 con Ederson Cabezas bajo los tres palos; Dayron Suazo, Mathius Gaitán, Carlos Castrillo y Yeison Carabali en defensa; Randall Corado, Larrson Rosales, Jomal Williams y Alexis Matta en la mitad de cancha; y Carlos Mejía y Erick Sánchez en la delantera.

Walter López Castellanos fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Mixco enfrentará de visitante a Cobán Imperial, mientras que Achuapa jugará de local frente a Mictlán.

De esta manera el local está en el tercer puesto en el campeonato con 22 puntos, mientras que la visita, con 15, queda en el décimo lugar.

Cambios en Mixco
  • 21′ 1T – Salió Facundo González por Rodrigo Marroquín
  • 45′ 2T – Salieron Gabriel Arce por Christian Ojeda, Randall Corado por Anthony Martir y Larrson Rosales por Kevin Núñez
  • 52′ 2T – Salió Kennedy Rocha por Esteban Garcia
  • 66′ 2T – Salieron Edilson Reyes por Esnaydi Zúñiga y Yonathan Pozuelos por José Bolaños
  • 78′ 2T – Salió Nicolás Martínez por Eliser Quiñones
Amonestado en Mixco:
  • 35′ 1T Kennedy Rocha

Cambios en Achuapa
  • 57′ 2T – Salió Carlos Mejía por Denilson Bol
  • 63′ 2T – Salió Alexis Matta por Cristian González
  • 79′ 2T – Salió Jomal Williams por Derlis Aquino
Amonestado en Achuapa:
  • 29′ 1T Randall Corado

Expulsado en Achuapa:
  • 4′ 2T Dayron Suazo (Roja directa)

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