Copa Oro 2025: Cómo clasifica la selección de Guatemala y qué selecciones participan

El futbol en Guatemala estará detenido hasta el menos el 11 de enero de 2025 ya que los equipos que componen la Liga Nacional están en periodo de vacaciones luego de haberse completado el calendario del Torneo Apertura 2024 en el que el Xelajú MC salió campeón.

Sin embargo, que no haya competencia no significa que la planificación deba detenerse y en el caso de la selección de Guatemala se viene un año 2025 muy cargado, ya que el representativo nacional debe enfrentar al menos dos torneos: la fase previa de la Copa Oro 2025 y el resto de la segunda ronda de las eliminatorias al Mundial 2026.

En principio Guatemala tendría su primera participación oficial en el 2025 durante la fecha Fifa de marzo.

La selección nacional quedó emparejada junto a Guyana en la fase preliminar de la Copa Oro luego de haber caído eliminada en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf, perdiendo así la oportunidad de luchar por un boleto directo a la fase de grupos.

Sin embargo, gracias al formato implementado por la Concacaf para la edición 2025, la azul y blanco aún tiene la opción de clasificar.

Para eso deberá batirse a duelo contra Guyana entre el 21 y 25 de marzo de 2025 en una serie eliminatoria a ida y vuelta.

Ambas escuadras ya saben lo que es enfrentarse, ya que fueron rivales en la fase de grupos de la Liga de Naciones, dejando como ganador al combinado guatemalteco por 3 goles a 1.

Clasificar a la Copa Oro y hacer un buen papel sería el último objetivo de Luis Fernando Tena y la bicolor previo a arrancar su actividad en las eliminatorias mundialistas que se jugarán en junio contra República Dominicana y Jamaica.

Resto de selecciones clasificadas a la Copa Oro 2025

Recientemente la Concacaf dio a conocer que Arabia Saudita se unirá como selección invitada a las próximas dos ediciones de la Copa Oro, por lo que para el 2025 tendrá su presencia asegurada.

Además del equipo asiático, son ocho los equipos de la Concacaf que ya tienen boleto asegurado a la fase de grupos de la Copa Oro 2025: Canadá, Curazao, República Dominicana, El Salvador, Haití, México, Panamá y Estados Unidos.

El resto de selecciones que jugarán el torneo saldrán de los que superen la fase preliminar:

Costa Rica vs. Belice, Jamaica vs. San Vicente y las Granadinas, Honduras vs. Bermudas, Guatemala vs. Guyana, Trinidad y Tobago vs. Cuba, Martinica vs. Surinam y Nicaragua vs. Guadalupe.