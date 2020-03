Coronavirus | El Clásico 312 entre Comunicaciones y Municipal se jugará a puerta cerrada

Mauricio Tapia conversa con Maximiliano Lombardi. (Foto Prensa Libre: Carlos Vicente)

Antigua GFC fue el primer club en anunciar este sábado que el partido frente a Sanarate, en el estadio Pensativo, se jugaría sin público.

Minutos después, la Federación Nacional de Futbol (Fedefut) también compartió un documento en el que hacía la sugerencia a los clubes de todas las ligas afiliadas, de jugar a puerta cerrada.

El presidente Alejandro Giammattei había dicho el viernes que :“No quedan prohibidos, por el momento, ningún espectáculo. No están prohibidas las clases, no están prohibidos los eventos deportivos. Hasta el día de hoy no hay absolutamente ninguna prohibición para que puedan haber cualquier tipo de espectáculos, procesiones, idas al cine, váyanse a la playa, podemos llevar nuestra vida común como siempre lo hemos hecho”.

Sin embargo, Comunicaciones hizo oficial que el Clásico 312, por la jornada 13 del Clausura 2020, se jugará sin aficionados.